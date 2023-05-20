Какая погода будет в странах СНГ летом?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларусь тепло пока не торопится. Сильную жару не обещают и в Армении. О том, каким будет лето в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Летом в Кыргызстане не будет аномального зноя или резких похолоданий, сообщают в Кыргзыгидромете. Среднемесячная температура воздуха в июне составит около 32 градусов. В августе больших скачков не прогнозируется, во второй его половине ожидают плюс 28.

Cамым жарким в Кыргызстане традиционно считается июль. На юге температура воздуха может достичь 40 градусов. На севере столбики термометров поднимаются до 38. В это время лучше отправиться в горы или на побережье озера Иссык-Куль. Там будет прохладнее на 5-10 градусов.

Казахстан

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