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Какая погода будет в странах СНГ летом?

20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода будет в странах СНГ летом?
 МТРК «Мир»

В Беларусь тепло пока не торопится. Сильную жару не обещают и в Армении. О том, каким будет лето в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Летом в Кыргызстане не будет аномального зноя или резких похолоданий, сообщают в Кыргзыгидромете. Среднемесячная температура воздуха в июне составит около 32 градусов. В августе больших скачков не прогнозируется, во второй его половине ожидают плюс 28.

Cамым жарким в Кыргызстане традиционно считается июль. На юге температура воздуха может достичь 40 градусов. На севере столбики термометров поднимаются до 38. В это время лучше отправиться в горы или на побережье озера Иссык-Куль. Там будет прохладнее на 5-10 градусов.

Казахстан

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Лето в Казахстане будет жарким, обещают синоптики. Традиционно максимальную температуру ожидают на юге – плюс 45. На 15 градусов отстает север страны. Там столбик термометра поднимется до плюс 30. Северяне, привыкшие к семи месяцам зимы, с нетерпением ждут знойные дни. Средняя температура на востоке Казахстана составит плюс 27 градусов. В горах и у водоемов будет комфортная температура. Плюс 25 градусов ожидают на западе страны.

Осадков этим летом будет мало, говорят синоптики. Меньше всего – на юге. Так что аграриям придется нелегко. На севере, востоке и западе дожди с грозами прогнозируют в два раза чаще, чем на южных региона. Грозы и высокая температура воздуха – одна из причин лесных и степных пожаров по всей республике.

Беларусь

Этим летом Беларусь ждут погодные качели. В июне температура днем будет колебаться от плюс 14 до плюс 28 градусов. Не обойдется и без дождей. В июле будет комфортно: в среднем днем ожидается до 23 тепла. В августе будет на два градуса холоднее.

В Беларуси уже готовы к открытию купального сезона. Только в Минске и пригороде откроют 20 пляжей. Зоны отдыха оборудовали стоянками для машин, установили беседки, теневые навесы, кабины для переодевания. Эпидемиологи берут пробы воды и проверяют ее безопасность.

Армения

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Долгожданный тепло в этом году жители Армении почувствовали позднее обычного: сейчас температура воздуха в стране на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Такая тенденция, говорят синоптики, сохранится и летом. Немного жарких дней обещают в июле. Температура воздуха будет от 35 до 43 градусов. В остальные месяцы аномальной жары ожидать не стоит.

Купальный сезон в этом году вынуждены перенести из-за прохладного мая. В июне столбики термометров поднимутся до плюс 30, тогда и комфортно будет купаться.

Таджикистан

Согласно статистическим данным, первая половина июня в Таджикистане будет с кратковременными дождями и грозами. Температурный фон будет держаться в среднем на отметке 35 градусов тепла. К концу первого месяца лета в атмосфере произойдут изменения. Столбики термометров поднимутся до плюс 40, а на юге страны – до 47 градусов. Июль и август будут сухими и жаркими. Не обойдется и без пыльных бурь.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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