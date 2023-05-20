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Какая погода будет в странах СНГ летом?
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларусь тепло пока не торопится. Сильную жару не обещают и в Армении. О том, каким будет лето в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Летом в Кыргызстане не будет аномального зноя или резких похолоданий, сообщают в Кыргзыгидромете. Среднемесячная температура воздуха в июне составит около 32 градусов. В августе больших скачков не прогнозируется, во второй его половине ожидают плюс 28.
Cамым жарким в Кыргызстане традиционно считается июль. На юге температура воздуха может достичь 40 градусов. На севере столбики термометров поднимаются до 38. В это время лучше отправиться в горы или на побережье озера Иссык-Куль. Там будет прохладнее на 5-10 градусов.
Казахстан
Лето в Казахстане будет жарким, обещают синоптики. Традиционно максимальную температуру ожидают на юге – плюс 45. На 15 градусов отстает север страны. Там столбик термометра поднимется до плюс 30. Северяне, привыкшие к семи месяцам зимы, с нетерпением ждут знойные дни. Средняя температура на востоке Казахстана составит плюс 27 градусов. В горах и у водоемов будет комфортная температура. Плюс 25 градусов ожидают на западе страны.
Осадков этим летом будет мало, говорят синоптики. Меньше всего – на юге. Так что
Беларусь
Этим летом Беларусь ждут погодные качели. В июне температура днем будет колебаться от плюс 14 до плюс 28 градусов. Не обойдется и без дождей. В июле будет комфортно: в среднем днем ожидается до 23 тепла. В августе будет на два градуса холоднее.
В Беларуси уже готовы к открытию купального сезона. Только в Минске и пригороде откроют 20 пляжей. Зоны отдыха оборудовали стоянками для машин, установили беседки, теневые навесы, кабины для переодевания. Эпидемиологи берут пробы воды и проверяют ее безопасность.
Армения
Долгожданный тепло в этом году жители Армении почувствовали позднее обычного: сейчас температура воздуха в стране на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Такая тенденция, говорят синоптики, сохранится и летом. Немного жарких дней обещают в июле. Температура воздуха будет от 35 до 43 градусов. В остальные месяцы аномальной жары ожидать не стоит.
Купальный сезон в этом году вынуждены перенести из-за прохладного мая. В июне столбики термометров поднимутся до плюс 30, тогда и комфортно будет купаться.
Таджикистан
Согласно статистическим данным, первая половина июня в Таджикистане будет с кратковременными дождями и грозами. Температурный фон будет держаться в среднем на отметке 35 градусов тепла. К концу первого месяца лета в атмосфере произойдут изменения. Столбики термометров поднимутся до плюс 40, а на юге страны – до 47 градусов. Июль и август будут сухими и жаркими. Не обойдется и без пыльных бурь.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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