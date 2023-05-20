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Выставка вузов России и Беларуси открылась в Душанбе
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Душанбе открылась Международная выставка-ярмарка вузов России и Беларуси. Выставка проходит в Национальной библиотеке Таджикистана, передает «МИР 24».
Абитуриентам представили почти 40 высших учебных заведений России и 10 вузов Беларуси. Будущие студенты могут выбрать разные направления и формы обучения. В торжественном открытии выставки приняли участие представители министерств образования, а также послы стран. Выставка будет работать в Душанбе два дня. Потом представители вузов отправятся в Худжанд.
«Проводя эту выставку, мы реализуем договоренности и волю президентов наших стран России, Беларуси и Таджикистана, союзных стран, в плане создания единого образовательного пространства», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Семен Григорьев.
«Очень отрадно, что очень хорошие отзывы мы получаем от Российской Федерации и Республики Беларусь насчет наших студентов, что они очень усиленно, плодотворно и хорошо учатся», – отметила заместитель министра образования и науки Республики Таджикистан Лутфия Абдухоликзода.
Изначально на 2023-2024 учебный год для граждан Таджикистана в российских вузах было предусмотрено 902 места для бесплатного обучения. Сегодня стало известно, что
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Абитуриентам представили почти 40 высших учебных заведений России и 10 вузов Беларуси.
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