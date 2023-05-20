Выставка вузов России и Беларуси открылась в Душанбе

«Проводя эту выставку, мы реализуем договоренности и волю президентов наших стран России, Беларуси и Таджикистана, союзных стран, в плане создания единого образовательного пространства», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Семен Григорьев.

«Очень отрадно, что очень хорошие отзывы мы получаем от Российской Федерации и Республики Беларусь насчет наших студентов, что они очень усиленно, плодотворно и хорошо учатся», – отметила заместитель министра образования и науки Республики Таджикистан Лутфия Абдухоликзода.