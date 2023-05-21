Источник материала: ProBusiness





Деньги для бизнеса, нюансы найма работников для ИП и причины автоматизации склада. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Инвестиции — естественный локомотив роста для любого бизнеса, поэтому, пожалуй, каждый предприниматель когда-нибудь задумывался о том, где взять деньги для старта или масштабирования. Сегодня получить раунд для проекта достаточно сложно, а многие скажут, что в Беларуси это сделать вообще нереально. «Про бизнес» решил выяснить , где и на каких условиях белорусские предприниматели могут рассчитывать на деньги от инвестора и насколько это реальная перспектива. Мы пообщались с представителями Белагропромбанка и краудинвестинговой платформы «Малимон» о том, как нужно «продавать себя» инвестору, где можно получить поддержку и на какой чек реально рассчитывать.

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Истории бизнеса

Минчанка Ирина Таркан помогает бизнесу расти с помощью таргетированной рекламы, а своим ученикам честно и справедливо зарабатывать на этом. О том, почему Ирина считает таргет одним из лучших способов продвижения бизнеса и как она создала свою онлайн-школу — читайте тут.