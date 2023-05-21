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Необычный способ управления заводом, сила таргетинга и "волшебные" провода: новости бизнеса за 15-21 мая 2023 года

21.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Необычный способ управления заводом, сила таргетинга и "волшебные" провода: новости бизнеса за 15-21 мая 2023 года

Деньги для бизнеса, нюансы найма работников для ИП и причины автоматизации склада. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Инвестиции — естественный локомотив роста для любого бизнеса, поэтому, пожалуй, каждый предприниматель когда-нибудь задумывался о том, где взять деньги для старта или масштабирования. Сегодня получить раунд для проекта достаточно сложно, а многие скажут, что в Беларуси это сделать вообще нереально. «Про бизнес» решил выяснить, где и на каких условиях белорусские предприниматели могут рассчитывать на деньги от инвестора и насколько это реальная перспектива. Мы пообщались с представителями Белагропромбанка и краудинвестинговой платформы «Малимон» о том, как нужно «продавать себя» инвестору, где можно получить поддержку и на какой чек реально рассчитывать.

Полезное для бизнеса

Сделали памятку от юриста о том, как ИП правильно нанять работника.

А здесь собрали 8 причин автоматизировать управление складом.

Современный белорусский завод внедрил систему «визуального менеджмента» SQPECT. Директор предприятия рассказал, что из этого вышло.

Истории бизнеса

Минчанка Ирина Таркан помогает бизнесу расти с помощью таргетированной рекламы, а своим ученикам честно и справедливо зарабатывать на этом. О том, почему Ирина считает таргет одним из лучших способов продвижения бизнеса и как она создала свою онлайн-школу — читайте тут.

С момента запуска БелАЭС в Беларуси непрерывно говорят о будущих планах по использованию электроэнергии во всех сферах. Например, чтобы стимулировать людей переходить на электроотопление, в апреле 2020 года подписан указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», который дает право возместить 20% от суммы расходов. В том же году такие льготы получили около 18 тысяч человек, а сейчас рынок продолжает развиваться. Основатель брестской DDcompany, которая занимается инновационным отоплением, Дмитрий Аксютик рассказал «Про бизнес», какие коммерческие перспективы для предпринимателей открывает рынок электроотопления и с какими проблемами он столкнулся в своем бизнесе.

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Деньги для бизнеса, нюансы найма работников для ИП и причины автоматизации склада. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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