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Олимпийский квест: белорусский Жлобин принял спортивный праздник для детей
21.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Компания друзей из Жлобина занимается танцами. Но на спортивном празднике решили попробовать себя в других дисциплинах. Конкуренция серьезная. Приходится учитывать время на ожидание в очереди.
«Очень очереди большие. Время все-таки ограничено, поэтому мы выбираем, где поменьше очереди. На хоккей сходили уже», – поделился участник фестиваля Георгий Косиченко.
В квест берут детей до 14 лет. Задача – попробовать себя в 15 из 25 видах спорта. На карте хоккей с шайбой, биатлон, конный спорт, теннис, гандбол, гребля, мини-гольф. Но самые популярные площадки – боевые искусства.
Несмотря на жару, а в Жлобине плюс 25, Алексей полностью экипирован. Изображает самурая, держит удары бамбуковым мечом.
Почувствуй себя Пеле. Поле здесь сымитировали резиновым тентом. Забивать можно, но только головой.
Квест из прошлого. Его поймут скорее родители юных спортсменов. Новая локация – «Игры нашего двора». В ней пять этапов: «резиночка», «классики», «картошка» и, например, стрельба из рогатки. Приз – сувениры на память.
Подарок от Национального олимпийского комитета Беларуси достался и самому городу. На развитие спортивной инфраструктуры Жлобина – 100 тысяч белорусских или больше двух миллионов 700 тысяч российских рублей.
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В мероприятии могут принимать участие дети до 14 лет. Задача – попробовать себя в 15 из 25 видах спорта.
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