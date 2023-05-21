Олимпийский квест: белорусский Жлобин принял спортивный праздник для детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивный квест для детей и подростков. В этом году фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» от Национального олимпийского комитета страны стал сложнее. Для участников подготовили 25 видов спорта. В программе все, как на взрослой Олимпиаде, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Компания друзей из Жлобина занимается танцами. Но на спортивном празднике решили попробовать себя в других дисциплинах. Конкуренция серьезная. Приходится учитывать время на ожидание в очереди.

«На одну площадку, думаю, в среднем требуется около 15 до 20 минут», – рассказал участник фестиваля Евгений Емельянов.

«Очень очереди большие. Время все-таки ограничено, поэтому мы выбираем, где поменьше очереди. На хоккей сходили уже», – поделился участник фестиваля Георгий Косиченко.

В квест берут детей до 14 лет. Задача – попробовать себя в 15 из 25 видах спорта. На карте хоккей с шайбой, биатлон, конный спорт, теннис, гандбол, гребля, мини-гольф. Но самые популярные площадки – боевые искусства.

«Карате – это длительный процесс. Он интересный. И поэтому мы стараемся привлечь детей, показать всю прелесть этого вида спорта у нас на локации», – рассказал заместитель председателя белорусской Федерации каратэ Александр Краевич.

Несмотря на жару, а в Жлобине плюс 25, Алексей полностью экипирован. Изображает самурая, держит удары бамбуковым мечом.



Пирамида акробатов привлекла внимание даже далеких от этого спорта участников. Программу разделили. Для девочек – ласточка, упражнение с булавой или лентой, кувырок, мальчики делают планку и отжимания.