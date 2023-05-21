ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олимпийский квест: белорусский Жлобин принял спортивный праздник для детей

21.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский квест: белорусский Жлобин принял спортивный праздник для детей
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спортивный квест для детей и подростков. В этом году фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» от Национального олимпийского комитета страны стал сложнее. Для участников подготовили 25 видов спорта. В программе все, как на взрослой Олимпиаде, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Компания друзей из Жлобина занимается танцами. Но на спортивном празднике решили попробовать себя в других дисциплинах. Конкуренция серьезная. Приходится учитывать время на ожидание в очереди.

«На одну площадку, думаю, в среднем требуется около 15 до 20 минут», – рассказал участник фестиваля Евгений Емельянов.

«Очень очереди большие. Время все-таки ограничено, поэтому мы выбираем, где поменьше очереди. На хоккей сходили уже», – поделился участник фестиваля Георгий Косиченко.

В квест берут детей до 14 лет. Задача – попробовать себя в 15 из 25 видах спорта. На карте хоккей с шайбой, биатлон, конный спорт, теннис, гандбол, гребля, мини-гольф. Но самые популярные площадки – боевые искусства.

«Карате – это длительный процесс. Он интересный. И поэтому мы стараемся привлечь детей, показать всю прелесть этого вида спорта у нас на локации», – рассказал заместитель председателя белорусской Федерации каратэ Александр Краевич.

Несмотря на жару, а в Жлобине плюс 25, Алексей полностью экипирован. Изображает самурая, держит удары бамбуковым мечом.

Пирамида акробатов привлекла внимание даже далеких от этого спорта участников. Программу разделили. Для девочек – ласточка, упражнение с булавой или лентой, кувырок, мальчики делают планку и отжимания.

«На этом этапе мы проверяем у детей гибкость, ловкость и силу, все это вместе. Потому что в нашем виде спорта нужна ловкость, координация, сила, умение повторить какой-то элемент», – рассказала директор спортивной школы Виктория Войтекунас.

Почувствуй себя Пеле. Поле здесь сымитировали резиновым тентом. Забивать можно, но только головой.

Квест из прошлого. Его поймут скорее родители юных спортсменов. Новая локация – «Игры нашего двора». В ней пять этапов: «резиночка», «классики», «картошка» и, например, стрельба из рогатки. Приз – сувениры на память.

Подарок от Национального олимпийского комитета Беларуси достался и самому городу. На развитие спортивной инфраструктуры Жлобина – 100 тысяч белорусских или больше двух миллионов 700 тысяч российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии могут принимать участие дети до 14 лет. Задача – попробовать себя в 15 из 25 видах спорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка вузов России и Беларуси открылась в Душанбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика