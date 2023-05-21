Крестный ход в честь иконы Жировичской Божией Матери состоялся в Беларуси

Жировичская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых святынь у православных и католиков страны. И самая необычная. По размеру совсем крохотная – поместится в детской ладошке – и вырезана на граните. По приданию, в 15 веке ее нашли в лесу дети-пастухи и принесли к вельможе. Тот спрятал ее в ларце, но позже там ее не оказалось. Нашли икону в лесу. На том же самом месте. Скоро там появился храм.

«Спустя время вокруг храма было воздвигнуто и селение, современные Жировицы. Также в скором времени сюда стали стекаться люди, которые искали уединенной, монашеской жизни. Таким образом образовался Жировичский монастырь. Очень много людей во все времена приезжало и приезжает в обитель Жировичскую. Здесь бывали и короли Речи Посполитой, и различные видные сановники, императоры Российской империи», – рассказывает помощник наместника Жировичского монастыря Александр Снежко.

С тех пор чудотворная икона пережила войны, пожары, религиозные гонения. Теперь она хранится в киоте при специальной температуре и влажности. Раз в год ее выносят из монастыря. Крестный ход в честь иконы в этом году собрал тысячи паломников.

«Благодать! Ноги не болят, все ехали, сегодня нас ничего не остановило. Ехали – везде дождь, дождь, дождь, из Бреста выехали, подъезжаем сюда – а тут солнышко», – отмечает паломница из Бреста Нина Ковалевич.

«Дышится легко, хочется идти, улыбаться, люди везде приятные. Это наше, родное белорусское христианство», – говорит паломница из Солигорска Инна Сырченя.

Белорусские Жировичи принимают гостей со всех уголков страны. Просят у чудотворной иконы об избавлении от болезней и о рождении ребенка. Белорусские Жировичи называют столицей христианства в Беларуси. Монастырю более 500 лет.