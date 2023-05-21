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Крестный ход в честь иконы Жировичской Божией Матери состоялся в Беларуси
21.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Праздник в честь иконы Жировичской Божией Матери отмечают в Беларуси. Она считается покровительницей республики и одной из главных и самых почитаемых христианских святынь. Находится икона в Жировичском монастыре. Его построили на месте явления иконы более 500 лет назад, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Для Сергея Демкова Жировичский монастырь – место с личной историей. Именно там, у иконы Божией Матери, он стал христианином. С тех пор его жизнь изменилась. Он избавился от вредных привычек и уже 10 лет с семьей совершает паломнические поездки по стране.
«Спустя время вокруг храма было воздвигнуто и селение, современные Жировицы. Также в скором времени сюда стали стекаться люди, которые искали уединенной, монашеской жизни. Таким образом образовался Жировичский монастырь. Очень много людей во все времена приезжало и приезжает в обитель Жировичскую. Здесь бывали и короли Речи Посполитой, и различные видные сановники, императоры Российской империи», – рассказывает помощник наместника Жировичского монастыря Александр Снежко.
С тех пор чудотворная икона пережила войны, пожары, религиозные гонения. Теперь она хранится в киоте при специальной температуре и влажности. Раз в год ее выносят из монастыря. Крестный ход в честь иконы в этом году собрал тысячи паломников.
«Благодать! Ноги не болят, все ехали, сегодня нас ничего не остановило. Ехали – везде дождь, дождь, дождь, из Бреста выехали, подъезжаем сюда – а тут солнышко», – отмечает паломница из Бреста Нина Ковалевич.
Белорусские Жировичи принимают гостей со всех уголков страны. Просят у чудотворной иконы об избавлении от болезней и о рождении ребенка. Белорусские Жировичи называют столицей христианства в Беларуси. Монастырю более 500 лет.
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В торжествах приняли участие тысячи паломников. Святыня считается покровительницей республики.
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