Источник материала: ProBusiness





С 31 мая 2023 года Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых. Соответствующее решение приняло Правление регулятора по итогам заседания по денежно-кредитной политике 22 мая. В свою очередь, ставка по кредиту овернайт снижается с 11% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых. Напомним, что это уже пятое снижение ключевой ставки с начала года. В прошлый раз Нацбанк пересматривал этот показатель 2 мая.

— Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции, — говорится в заявлении пресс-службы Национального банка. — В апреле 2023 года она составила 4,7% против 6% месяцем ранее. Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6% с 5,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция — до 4,6% c 6%.

В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5%.

Продолжается восстановление деловой активности. Объем кредитной поддержки банками организаций в национальной валюте увеличивается сопоставимо расширению платежеспособного спроса. Это происходит на фоне снижения процентных ставок, а также в рамках процесса девалютизации экономики. Средняя процентная ставка по вновь выдаваемым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в апреле 2023 года составила 8,65% годовых против 8,97% месяцем ранее. Постепенно увеличивается внутреннее потребление, чему в том числе содействует расширение розничного кредитования.

Проинфляционные риски по-прежнему оцениваются как умеренные. Годовые темпы прироста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. Ее активная часть растет быстрее по сравнению со срочными сбережениями населения.