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Первый урожай голубики собрали в Минской области

22.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый урожай голубики собрали в Минской области
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минской области собирают первый урожай голубики. Сотрудникам агрохозяйств приходится защищать ягоду от плохой погоды и от незваных гостей, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Рупор полностью имитирует звуки коршуна. Форточки в теплице всегда открыты, и раньше сюда наведывались дрозды. Теперь урожай спасает механическая птица.

Голубики здесь много. В день собирают около 200 килограммов ягоды. Весь урожай отправляется в магазины Беларуси.

«Мы выращиваем сорт «Дюк». Хороший сорт, сладкие ягоды. Выращиваются способом малообъемной технологии. Вы видите, что у нас контейнеры. В каждом контейнере по одному растению сидит. Мы сэкономили время, сэкономили деньги», – рассказал начальник тепличного комбината Владислав Шабанов.

Как среди многообразия клубники и черешни выбрать самые вкусные и полезные ягоды?

Все саженцы местные. Технологию выращивания подсмотрели у тепличного комбината из России. К контейнерам подвели капельный полив. Благодаря такому способу земля равномерно и постепенно увлажняется со всех сторон. Температуру в теплице поддерживают в пределах 14 градусов. Так создается естественная среда. Подкормку для почвы сделали на основе торфа и опилок.

«Питательный грунт – наша разработка, и система полива – наша разработка. Но это коммерческие тайны, которые мы выдавать не будем. Это органическое, это биологически чистое. Мы не принимает и не пользуемся никакими пестицидами, никакими гербицидами. У нас система: мы закупаем энтамофагов. Это полезные насекомые, которые борются и едят вредных насекомых», – рассказала ведущий агроном тепличного комбината Вера Стукалова.

В домиках над кустами – шмелиные семьи. Насекомые опыляют голубику. Каждые две недели в теплицу залетают новые труженики. Собирать урожай ягод на этом комбинате будут еще полтора месяца.



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Все саженцы местные. Технологию выращивания переняли у тепличного комбината из России.
 
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