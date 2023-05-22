Первый урожай голубики собрали в Минской области

Все саженцы местные. Технологию выращивания подсмотрели у тепличного комбината из России. К контейнерам подвели капельный полив. Благодаря такому способу земля равномерно и постепенно увлажняется со всех сторон. Температуру в теплице поддерживают в пределах 14 градусов. Так создается естественная среда. Подкормку для почвы сделали на основе торфа и опилок.

«Питательный грунт – наша разработка, и система полива – наша разработка. Но это коммерческие тайны, которые мы выдавать не будем. Это органическое, это биологически чистое. Мы не принимает и не пользуемся никакими пестицидами, никакими гербицидами. У нас система: мы закупаем энтамофагов. Это полезные насекомые, которые борются и едят вредных насекомых», – рассказала ведущий агроном тепличного комбината Вера Стукалова.

В домиках над кустами – шмелиные семьи. Насекомые опыляют голубику. Каждые две недели в теплицу залетают новые труженики. Собирать урожай ягод на этом комбинате будут еще полтора месяца.