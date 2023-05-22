Погода в СНГ: на юге Казахстана выпал град, в Таджикистане раньше срока созрели фрукты

Пока в одних странах Содружества досрочно наступило лето, в других ожидается снег. О погодных сюрпризах конца мая рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Почти во всех регионах Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность. На западе ожидаются пыльные бури, а на юге сильные дожди с грозами. Циклон принес с собой шквалистый ветер и град. Накануне он заставил искать укрытие алматинцев. Размеры градин достигали трех сантиметров. На автомобилях срабатывала сигнализация. Засыпало также Алматинскую область и Талдыкорган. Ранее синоптики предупреждали о надвигающемся шторме.
В Кыргызстане начался сезон дождей. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозы по всей стране. На юге республики, в Аксыйском районе, из-за ливней в выходные сошли селевые потоки. Вода с примесью грязи и камней подтопила два социальных объекта, около полусотни жилых домов, фермерские поля и огороды. По предварительным данным МЧС, грязевые массы унесли 14 овец. Жители не пострадали. Вместе с селевыми потоками на регион обрушился сильный ветер. Он сорвал крыши двух домов. На некоторых улицах до сих пор нет электричества. Сейчас в селах работают несколько бригад спасателей и более трех десятков единиц спецтехники.
Беларусь
После похолодания в Минск вернулось тепло. Воздух прогреется до +19. На улице солнечно – отличная погода для прогулок. Столица окутана ароматом сирени. В этом году из-за холодных ночей она зацвела чуть позже обычного. От соблазна сорвать несколько веток для букета стоит отказаться. За это оштрафуют на сумму до 1850 белорусских рублей (более 50 тысяч российских).
Таджикистан
В Душанбе уже по-летнему жарко. Днем воздух прогреется до 31 градуса. Осадков не ожидается. Из-за такой погоды урожай фруктов и ягод созрел на две недели раньше. Сельхозрабочие приступили к сбору. Прилавки начали заполняться черешней, абрикосами, дынями и шелковицей. Часть урожая уйдет на экспорт, в основном – в Россию, Афганистан, Китай.
Армения
В Ереване сегодня до +20, но дожди и грозы пока сохранятся. А вот со вторника синоптики обещают комфортную погоду: будет тепло, выглянет солнце – и так до конца недели. Туроператоры активно предлагают новое направление для пеших экскурсий по малому историческому центру города – музыкальные туры. Туристы увидят памятники самым знаменитым музыкантам Армении и узнают об их вкладе в культуру страны. Экскурсии проводятся с музыкальным сопровождением.