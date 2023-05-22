Погода в СНГ: на юге Казахстана выпал град, в Таджикистане раньше срока созрели фрукты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Пока в одних странах Содружества досрочно наступило лето, в других ожидается снег. О погодных сюрпризах конца мая рассказали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



Почти во всех регионах Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность. На западе ожидаются пыльные бури, а на юге сильные дожди с грозами. Циклон принес с собой шквалистый ветер и град. Накануне он заставил искать укрытие алматинцев. Размеры градин достигали трех сантиметров. На автомобилях срабатывала сигнализация. Засыпало также Алматинскую область и Талдыкорган. Ранее синоптики предупреждали о надвигающемся шторме.