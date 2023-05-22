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Лукашенко: Запад не смог удушить Беларусь и Россию благодаря их тесной кооперации
22.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы логистики в рамках Союзного государства президент Александр Лукашенко обсудил с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. Республика переориентировала поставки своих товаров через российское направление, сообщает «МИР 24».
Акцент белорусский лидер сделал на укреплении связей с регионами. Также поинтересовался, остаются ли до сих пор какие-либо барьеры и проблемы во взаимной торговле.
Взаимный товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. За январь-февраль этого года он превысил семь миллиардов долларов. Это на 10 процентов больше, чем за такой же период 2022-го.
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Президент Беларуси обсудил с послом республики в России вопросы экспорта через российское направление и выполнения союзных программ.
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