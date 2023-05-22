Лукашенко: Запад не смог удушить Беларусь и Россию благодаря их тесной кооперации

Акцент белорусский лидер сделал на укреплении связей с регионами. Также поинтересовался, остаются ли до сих пор какие-либо барьеры и проблемы во взаимной торговле.

Взаимный товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. За январь-февраль этого года он превысил семь миллиардов долларов. Это на 10 процентов больше, чем за такой же период 2022-го.