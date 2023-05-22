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Лукашенко: Запад не смог удушить Беларусь и Россию благодаря их тесной кооперации

22.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Запад не смог удушить Беларусь и Россию благодаря их тесной кооперации
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Вопросы логистики в рамках Союзного государства президент Александр Лукашенко обсудил с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. Республика переориентировала поставки своих товаров через российское направление, сообщает «МИР 24».

«Удушить нас не получилось. Ни Россию, ни Беларусь. Благодаря во многом тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике. Вы вникали, и вы обязаны просто контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России, железнодорожное направление, где там узкие места... Мы договаривались с Россией, что мы «разошьем» их. Ну, и естественно, автомобильный транспорт – каботажные перевозки и так далее», – отметил Александр Лукашенко.

Обсуждали также выполнение союзных программ. Особое внимание Лукашенко обратил на те сферы, которые нацелены на импортозамещение, в частности это микроэлектроника. Российские и белорусские предприятия нуждаются в такой продукции после ухода западных партнеров.

Акцент белорусский лидер сделал на укреплении связей с регионами. Также поинтересовался, остаются ли до сих пор какие-либо барьеры и проблемы во взаимной торговле.

Взаимный товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. За январь-февраль этого года он превысил семь миллиардов долларов. Это на 10 процентов больше, чем за такой же период 2022-го.



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Президент Беларуси обсудил с послом республики в России вопросы экспорта через российское направление и выполнения союзных программ.
 
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