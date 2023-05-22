Учитель труда из Беларуси стал популярным блогером

Его уроки набирают по два миллиона просмотров. Учитель труда из Беларуси стал популярным, благодаря видеоблогу в одной из социальных сетей. Также он разработал электронные учебники, которыми пользуются педагоги в странах СНГ. С учителем познакомилась корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Что такое реноватор, как пользоваться лобзиком и шлифовальной машинкой? Эдуард Гордеев рассказывает об этом на своем канале в социальных сетях. В топе – видео о ремонте строительного степлера.
Как на практике работает программа «Земский учитель»?
«В 2011-ом году у меня появилась мысль создать YouTube-канал просто так, ради интереса. У меня же мастерская: я могу мастерить и показывать это на камеру. Показывал, как работают школьники. Постепенно канал стал расти. На данный момент у меня 30 тыс. подписчиков и более двух млн просмотров», – отметил учитель трудового обучения и черчения средней школы №1 Славгорода Эдуард Гордеев.
Дать задание ученикам и проверить его выполнение можно с помощью телефона. Эдуард разработал электронные пособия для учителей трудового обучения. Его опыт оказался востребованным у зарубежных коллег.
«В течение пяти лет я сделал полностью все видеоуроки с пятого по десятый класс и разместил их на сайте. Это дало возможность пользоваться этими видеоуроками всем учителям стран СНГ», – сказал Эдуард Гордеев.
Педагог уверен: самые важные предметы в школе – это трудовое обучение и физкультура. Ведь эти навыки пригодятся всем, независимо от будущей профессии.
«Мы с легкостью можем сделать крючок, чтобы повесть куртку, какую-нибудь подставку, как-нибудь обработать древесину, красивое изделие, декоративное», – отметил ученик 9-го класса средней школы №1 Славгорода Даниил Лазбенков.
Эдуард Гордеев много лет назад сам окончил школу в Славгороде. А потом пришел в нее работать. Смог развенчать стереотипы об учителе трудового обучения.
«Я без вредных привычек. И я смотрю, сейчас молодые учителя трудового обучения, учителя технологии – все такие спортивные, подтянутые ребята. Печальный образ пьяного трудовика, у которого друг – физрук, уже в прошлом», – подчеркнул Эдуард Гордеев.
В 2017-ом Эдуард Гордеев стал лучшим педагогом Могилевской области.
В своем блоге Эдуард Гордеев рассказывает и показывает не только азы технического обучения, но и отвечает на вопросы учителей, рассуждает о мужском воспитании, качествах хорошего учителя.