Учитель труда из Беларуси стал популярным блогером

Дать задание ученикам и проверить его выполнение можно с помощью телефона. Эдуард разработал электронные пособия для учителей трудового обучения. Его опыт оказался востребованным у зарубежных коллег.



«В течение пяти лет я сделал полностью все видеоуроки с пятого по десятый класс и разместил их на сайте. Это дало возможность пользоваться этими видеоуроками всем учителям стран СНГ», – сказал Эдуард Гордеев.



Педагог уверен: самые важные предметы в школе – это трудовое обучение и физкультура. Ведь эти навыки пригодятся всем, независимо от будущей профессии.

«Мы с легкостью можем сделать крючок, чтобы повесть куртку, какую-нибудь подставку, как-нибудь обработать древесину, красивое изделие, декоративное», – отметил ученик 9-го класса средней школы №1 Славгорода Даниил Лазбенков.

Эдуард Гордеев много лет назад сам окончил школу в Славгороде. А потом пришел в нее работать. Смог развенчать стереотипы об учителе трудового обучения.

«Я без вредных привычек. И я смотрю, сейчас молодые учителя трудового обучения, учителя технологии – все такие спортивные, подтянутые ребята. Печальный образ пьяного трудовика, у которого друг – физрук, уже в прошлом», – подчеркнул Эдуард Гордеев.