Петр Пархомчик рассказал о реализации единой промышленной политики Союзного государства

Решаются ли вопросы логистики?

- Найдены многосторонние решения. Приведу простой пример: в прошлом году у нас были очень большие трудности по поставке машинокомплектов для нашего автомобильного завода «Белджи» Мы, скажем так, с прохладцей работали первую половину года, потому что у нас не было нужного количества машинокомплектов. После того, как выстроили логистику, мы за четыре месяца сделали столько, сколько сделали за предыдущие девять месяцев 2022 года, и выполнили поставленную задачу. То, что мы сделали в 2022 году, дает уверенность, что в этом году «Белджи» произведет как минимум 50 тысяч легковых автомобилей.

Еще одно поручение президента – развивать импортозамещение и наращивать инвестпроекты. Какие позиции удалось заменить полностью и чего еще не хватает, чтобы предприятия совсем не зависели от импорта? Это вообще реально?

- Ни в одной стране мира такого чуда не происходит. Каждая страна определяет те компетенции, которые присущи ей. Задачи, которые касаются промышленности, мы решаем в рамках Союзного государства. Мы четко понимаем, что нам надо создавать компетенции не только в Республике Беларусь, но и в рамках РФ. Изменилась даже позиция ряда предприятий РФ, которые в разное время отказывались от наших услуг и говорили, что сами решают эти проблемы.

Тот же «Ростсельмаш», который производит такую же продукцию, как наш «Гомсельмаш». Но войны закончились, мы понимаем, что друг без друга мы не решим эту проблему, не насытим свой рынок продукцией, которую выпускают «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш». Мы понимаем, что те задачи и те сложности, которые возникли, могут быть решены только вместе. Утверждены очень серьезные программы между этими предприятиями.

Очень хорошая динамика роста нашего предприятия, которое поставляет автокомпоненты. Рост идет буквально по всем показателям: и светотехника, и рулевое управление. Сегодня все востребовано, и нас очень радует, что мы наконец-то поняли, что мы вместе и должны решать вопросы в едином Союзном пространстве.

Это и есть та самая единая промышленная политика Беларуси и России? Что это значит для обеих стран?

- Единая промышленная политика – это то, что было в советские времена, когда был хозплан, когда правительство страны решало, где и какое предприятие строить, что оно должно производить, кто эту продукцию должен потреблять. Сейчас к этому нужно возвращаться в рамках нашего Союзного государства.

В какой-то степени эти вопросы решают подписанные 28 программ Союзного государства. Скажу, что восемь программ или 75% всех задач, которые декларированы в этих программах, уже реализованы. В промышленности в прошлом году тоже были подписаны очень серьезные документы. В том числе соглашение в области микроэлектроники. Наши «Интеграл» и «Планар» загружены на ближайшие пять лет, поступили заказы из РФ. Очень важный документ подписан в рамках технологических операций, в нем прописаны все компетенции, которые должны создаваться в РБ и РФ для того, чтобы дополнять друг друга и решать все комплексные задачи.

Мы подписали с моим коллегой Мантуровым Денисом Валентиновичем документ единой промышленной политики. Это очень важный документ, я о нем мечтал лет 15-20, всю жизнь работая в промышленности. И наконец-то мы убедились, что это тот инструмент, который нужен для развития нашего Союзного государства.

Санкции помогли исполнить мечту?

- В какой-то степени, да.

Промышленность научилась жить под санкциями или еще учится?

- Мы продолжаем учиться. Мы не представляем, что нам еще заготовили наши недружественные страны в перспективе. Но сложные задачи в большей степени мы уже решили. Мы научились принимать правильные управленческие решения в экстремальных условиях. В правительстве создан штаб, которому делегировано максимальное право для принятия нестандартных решений, – тех, которые не вписываются в законодательство. Механизм отработан, и это говорит о том, что любые сложности, которые будут возникать, будут решаться намного быстрее, чем решались в начале 2022 года.

Дмитрий Мезенцев:

Союзные программы – фундамент объединения потенциала экономики Беларуси и России Петр Александрович, вы промышленник со стажем, начинали на Минском тракторном заводе как сверловщик. Помогает ли тот опыт уже сейчас, на высокой должности?

- Это колоссальный опыт. Я пришел на проходную Минского тракторного завода в 1974 году, даже страшно подумать! Я попал на уникальное предприятие, этот коллектив выпускал продукцию для военно-промышленного комплекса. За 20 с небольшим лет я стал директором этого предприятия. Самое главное, что роль руководителя попала на тот период, когда развалилось великое государство СССР.

Тогда был кризис?

- Тогда прекратили выпуск продукции, которая была конкурентоспособной. Что нужно было сделать с коллективом из более чем пяти тысяч человек? Найти работу, и это было сделано. Предприятие и сейчас продолжает работать, решает очень важные вопросы развития Минского тракторного завода.

Еще одно предприятие, можно сказать, родное для вас, – белорусский машиностроительный гигант БелАЗ, которым вы руководили 13 лет. Ему исполняется 75 лет, с какими результатами завод подходит к юбилею? Учитывая, что инициаторы санкций пророчили гибель всей машиностроительной отрасли Беларуси?

- Я вдвойне радуюсь за БелАЗ: растут объемы производства, сохраняется очень высокий уровень экспорта продукции и, самое главное, завод развивается в инновационном плане. Будут новые образцы продукции, которые мы покажем в августе-сентябре. Мы взялись решать очень сложную задачу – создать в Республике Беларусь свой гидравлический экскаватор. Взяли сложный план, сразу 12,5 кубов! Это экскаватор, который будет за один раз грузить 25 тонн горной массы. Вся документация разработана, сейчас идет исполнение образца в металле. Опыта такого конструирования в республике практически не было, помогает Национальная академия наук Республики Беларусь. Но самое главное, что мы перешли на стадию изготовления отдельных узлов и компонентов. Я уверен, что в этом году этот экскаватор появится.

Но и те разработки, про которые вы уже слышали, – это 90-тонный самосвал с аккумуляторными батареями, это гибрид, который мы демонстрировали в прошлом году в Гродно. Сейчас завершены его заводские испытания. Мы планируем в ближайшее время отгрузить их в РФ для эксплуатационных испытаний. Последний самосвал в 220 тонн, – ответ, что мы можем практически все, если захотим. В РФ никогда не производились двигатели такой мощности. Не производились такие генераторы, которые можно установить на БелАЗ. Мы создали то, о чем мечтали. Со следующего года на наши карьерные самосвалы будут устанавливаться двигатели российского производителя. Наши деды, наши отцы этого не сделали. Это уже наша заслуга совместно с российскими предприятиями.

Они не жили под санкциями, а нам пришлось.

- Тогда таких задач не ставили.

Каковы прогнозы на этот год по промышленности?

- Есть определенная уверенность, что те задачи, которые были поставлены президентом страны, будут выполнены. Мы нацелены на положительные результаты и, конечно же, на выполнение взятых на себя обязательств.