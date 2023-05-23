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Посол: Лукашенко поручил в разы увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток

23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол: Лукашенко поручил в разы увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Увеличить товарооборот с регионами России поручил Александр Лукашенко послу Беларуси Дмитрию Крутому. Президент обсудил с дипломатом сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщает «МИР 24».

Особое внимание белорусский лидер уделил теме импортозамещения. В частности, в микроэлектронике. После ухода западных партнеров в этой продукции нуждаются предприятия обеих стран. Также по причине санкций Беларусь выстраивает новые логистические цепочки поставок своих товаров. В основном через территорию России. Этот процесс Лукашенко поручил контролировать.

«Удушить нас не получилось. Ни Россию, ни Беларусь. Благодаря во многом тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике. Вы вникали, и Вы обязаны просто контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России. Железнодорожное направление. Где там узкие места? Мы договаривались с Россией, что мы «разошьем» их. Ну, и естественно, автомобильный транспорт – каботажные перевозки и так далее», – заявил Лукашенко.

Также президент сделал акцент на сотрудничестве с российскими регионами.

«Спрос-то огромный. Губернаторы, которые приезжают в Минск, просят наши товары. И вопрос весь только в логистических схемах, маршрутах и финансовых инструментах. Поставлена президентом амбициозная задача: в два-три раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток. Урал, Сибирь – это точки номер два, номер три», – сказал Крутой.

Товарооборот между Беларусью и Россией за январь и февраль этого года превысил семь миллиардов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Президент обсудил с дипломатом сотрудничество в рамках Союзного государства. Особое внимание белорусский лидер уделил теме импортозамещения.
 
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