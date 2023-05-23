Посол: Лукашенко поручил в разы увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить товарооборот с регионами России поручил Александр Лукашенко послу Беларуси Дмитрию Крутому. Президент обсудил с дипломатом сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщает «МИР 24».



Особое внимание белорусский лидер уделил теме импортозамещения. В частности, в микроэлектронике. После ухода западных партнеров в этой продукции нуждаются предприятия обеих стран. Также по причине санкций Беларусь выстраивает новые логистические цепочки поставок своих товаров. В основном через территорию России. Этот процесс Лукашенко поручил контролировать.