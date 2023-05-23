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Посол: Лукашенко поручил в разы увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить товарооборот с регионами России поручил Александр Лукашенко послу Беларуси Дмитрию Крутому. Президент обсудил с дипломатом сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщает «МИР 24».
Также президент сделал акцент на сотрудничестве с российскими регионами.
«Спрос-то огромный. Губернаторы, которые приезжают в Минск, просят наши товары. И вопрос весь только в логистических схемах, маршрутах и финансовых инструментах. Поставлена президентом амбициозная задача: в два-три раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток. Урал, Сибирь – это точки номер два, номер три», – сказал Крутой.
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Президент обсудил с дипломатом сотрудничество в рамках Союзного государства. Особое внимание белорусский лидер уделил теме импортозамещения.
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