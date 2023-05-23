«Деньги на старт дали родители мужа, но мы прогорели…». Как после нескольких неудач ребята из Витебска смогли создать успешный бизнес

Источник материала: ProBusiness



Оксана Новичкова. Фото из личного архива героини.

Две неудачные попытки, депрессия, а потом успешный старт и годовой оборот в 1 миллион долларов. Так можно кратко описать историю создания сервиса доставки еды «Пропорция» . Основатель компании Оксана Новичкова рассказала «Про бизнес», почему не готова заниматься ничем, кроме собственного дела, чему научилась на личных ошибках и как оценивает белорусский рынок правильного питания.

«Первый бизнес открыла с помощью государственной субсидии»

— У меня с детства проявилась какая-то предпринимательская жилка. Даже в школе у меня было свое дело — я наращивала ногти. Приходила со школы, а меня уже очередь клиентов ожидала.

Но серьезный путь в бизнесе начался после университета. Я училась в МИТСО в Витебске. И вот после выпуска сразу организовала аренду платьев и продажу одежды. Бизнес я открыла с помощью государственной субсидии. Однако это меня не спасло…

Оказалось, что не так все просто и радужно в работе предпринимателя, как я думала раньше. Любой бизнес, даже самый маленький, — это огромная работа. И большое заблуждение думать, что бизнес легче, чем работа в найме.

У меня тогда не было необходимых знаний в управлении, построении команды, а еще я заложила слишком маленький бюджет на маркетинг. Такая маленькая неопытная девочка, который никто не помогал. У меня не было родителей-предпринимателей, окружения предпринимателей, которые могли бы мне что-то посоветовать, и на тот момент мысли о том, что нужно пойти учиться, тоже не было. Мне казалось, раз я закончила университет, больше учиться не нужно. В итоге магазин прогорел. Я обанкротилась и закрылась.

После этого около двух месяцев я ощущала себя потерянной, не понимала, куда двигаться дальше. Это было временем отдыха и перезагрузки. Я сфокусировалась на своем теле и состоянии здоровья.





В найме я себя совершенно не видела. Думала: раз не получилось с магазином — получится с чем-то другим. Я была абсолютно уверена, что в любом случае буду заниматься бизнесом. Так и родился новый проект — «Пропорция».

«Познакомилась с парнем, с которым у нас сильно совпали интересы»

В общем, я увлеклась ЗОЖем. Постоянно худела и стремилась к красивому телу, знала, как в этом вопросе важно правильно и полезно питаться. Я много участвовала в различных марафонах по похудению и изучала эту тему.

Потом познакомилась с парнем, с которым у нас сильно совпали интересы. Сейчас он мой муж. Антон интересовался здоровым питанием, и для него спорт всегда был в приоритете, так как в прошлом он профессиональный футболист. Но из-за травмы ему пришлось закончить карьеру, и он работал в найме, на нелюбимой работе. Мы обсуждали с ним идеи бизнеса, тренировались и правильно питались. Однажды на кухне наш мозговой штурм принес реальные плоды.

Я стояла и готовила еду, раскладывала ее по контейнерам и думала, как же много времени занимает готовка и как устала считать калории, мыть посуду, все это убирать… И вдруг приходит идея! Я понимаю, что мы можем сделать свою доставку питания. Это же прям про нас! Говорю мужу это вслух — и ему эта идея тоже начинает нравится. Он меня поддерживает и мы начинаем работать над проектом. С момента идеи до запуска продаж прошло около 5 месяцев.





Опыта, конечно, не было. Решения принимали интуитивно. Нанять повара, разработать блюда — все наощупь… Мы искали специалиста через знакомых, проводили собеседования, встречались лично, приезжали к поварам в ресторан, показывали наше помещение, которое удалось найти и где уже начали делать ремонт. Как только закончили ремонт, стали искать команду.

Шеф-повар набирал себе команду поваров. Мы в это время занимались поиском менеджеров, которые будут принимать заказы, и делали ремонт в офисе — и все в одном здании.

«Деньги на старт нам дали родители мужа»

Но у нас ничего не вышло. Это продукт с высоким чеком. Он не для регионов, не для Витебска. Там другие зарплаты, менее платежеспособная аудитория, чем в столице.

Мы вложили $ 20 тысяч на старте. Эти деньги дали родители мужа. Они поверили в нашу идею. В итоге мы создали производство с нуля. Ремонт, оборудование, коммуникации, согласование от всех инстанций, повара, отдел продаж, фотографы, кухонные рабочие, програмист, курьеры, закупка рекламы — и провал…





Это был самый ужасный период в нашей жизни, я думала мы не выберемся. Я была в полном отчаянии и не понимала, как дальше жить и что делать. Денег нет, работы нет, есть только разбитые мечты.

Через два месяца мы остались с большим штатом работников, без денег и без заказов. Очередная наша ошибка. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, пришлось продать мою машину. Больше ни на что денег не хватило.

Я была в депрессии, а муж не стал сдаваться. Он очень верил в продукт и поэтому взял в долг у друга $ 10 тысяч для перевоза бизнеса в Минск. Здесь наш подход, наш продукт оценили по достоинству — и мы начали быстро расти.

По факту, у нас ни разу не было успеха в бизнесе, и мы не знали, получится ли на этот раз. Но благодаря усилиям и боевому духу моего мужа, благодаря моей поддержке, нашим общим усилиям в рабочих процессах, у нас получилось. Наверное, если бы мы не усиливали друг друга, такого результата не было бы. Огромная сила в том что мы команда. Часто люди видят картинку успеха и думают «Как же им повезло!». Но «за кадром» остается очень много слез, нервов, потерянных денег и работы 24/7.





Зато мы научились терпению и работоспособности, поняли, что значит работать для достижения результата. Думаю, каждый бизнесмен нас поймет. У нас не бывает выходных. Вообще. Даже на отдыхе в теплых странах на пляже у нас с собой MacBook. Зато сейчас мы живет на Бали и спокойно контролируем бизнес онлайн.

«Самым сильным способом продвижения бизнеса стал личный бренд»

Для перезапуска сервиса в столице, нам пришлось хорошо подготовиться. Мы занимались юридическими вопросами, анализировали конкурентов, искали помещение и команду, создавали сайт и соцсети, разрабатывали бренд и логотип. Все это было безумно увлекательно, интересно и весело. Это не было работой. Мы наслаждались тем, что создаем свое детище.





Сначала у меня не было мысли о продвижении через личный бренд. Четыре года назад это не было так развито, как сегодня. Да, был личный аккаунт в Instagram и первые продажи были именно через него, но на старте мы также закупали рекламу у других блогеров. Да мы и сейчас так делаем. В общем, четкого понимания, как работает сила личного бренда, не было. Это сейчас я знаю из практики, что люди покупают у людей и большую роль играет тот, кто стоит за продуктом. Личный бренд — мощный инструмент. Через мой блог работает отдел маркетинга, отдел продаж и пиар, там же мы настраиваем таргетированную рекламу. В совокупности с моим личным брендом это дает хороший результат.

Изначально я развивала личный бренд неосознанно: просто любила вести Instagram, делилась всей своей жизнью: куда я пошла, что съела, как потренировалась, какой проект запустила. Я делала продажи через соцсети тогда, когда еще никто этого не делал. Еще даже до Instagram: я продавала свои услуги во Вконтакте. Сейчас я отношусь к этому куда серьезнее. Все, кто занимается продажами, должны понимать: Instagram — это ваша визитка.





Вообще, самое важное, на мой взгляд, в развитии личного бренда и ведении соцсетей — быть собой. Мои подписчики любят меня за то, что я очень открытая, искренняя и настоящая. Такая же, как в жизни.

Хотя не обошлось без фатальных ошибок и здесь. У меня был аккаунт намного больше, чем сейчас, но я убила его гивом (гив, или giveaway (от англ. «раздача») — это Instagram-конкурс, в котором известный блогер предлагает своим подписчикам за призы подписаться на аккаунты спонсоров гива. — прим. «Про бизнес»). Я зашла в большой крупный гив: на 100 тысяч подписчиков. Мне нельзя было этого делать, я была к этому не готова. У меня было 10 тысяч — и резко пришло сто. Так я похоронила свой аккаунт. Мне пришлось заводить новый и начинать вести блог с нуля.

Для развития личного бренда количество подписчиков не имеет значения. Важно их качество. Мой фокус в продвижении личного бренда — это стратегия, ценности, которые я доношу аудитории. Важно раскрывать свою личность. Если люди тебя любят, они покупают.

Перед началом развития блога, нужно в первую очередь подумать над продуктом. Сначала мы понимаем продукт и только потом инструменты, которые нам нужно использовать.

Сейчас наши затраты на маркетинг — 6−7 тысяч белорусских рублей в месяц, стоимость лида — 15 рублей, стоимость привлечения клиента — 40 рублей. Мы обрабатываем около 400 лидов в месяц. Конверсия в сделку — 25−30%.





«Я сама клиент своего сервиса»

Доставка еды экономит время на готовку и мытье посуды. Мне даже кажется, что время и есть наш главный продукт. Мы с мужем испытали все это на себе и понимаем, в чем ценность предложения. Я сама клиент своего сервиса, потому что получила результат в похудении именно по той системе питания, по которой разработаны наши рационы.

Мы выросли в 2 раза за 2021 год. Это был очень крутой результат. Оборот нашего бизнеса составил $ 1 млн. И мы поддерживаем эти цифры до сих пор.

Процесс производства.





Однако разница в управлении небольшим бизнесом и мастабированным проектом огромная. У нас и с маленьким производством были сложные процессы, так как сфера общепита одна из самый сложный ниш бизнеса в мире. Сейчас мы имеем производство на 400 квадратных метров. Я называю его в шутку «наш завод». В среднем до февраля 2022 года мы готовили около 400 рационов в день. Это 2000 блюд, которые нужно приготовить, расфасовать, уложить в пакеты и доставить людям.

И когда ты растешь, особенно в производственных процессах, всегда страдает качество. Ты наладил маркетинг, привлек много клиентов, у тебя резко выросли заказы в 2 раза, но производство к этому оказалось не готово, отдел продаж — тоже. У тебя резко падает уровень сервиса, качество, а значит ты сливаешь деньги, вложенные в маркетинг: клиенты ушли, им не понравилось и ты их потерял.

Как только ты погружаешься в налаживание производственных процессов, у тебя проседает маркетинг, потому что тебе не хватает ресурса.

Такой вот замкнутый круг. Сначала ты полгода налаживаешь качество, потом полгода привлекаешь клиентов.

Но мы еще очень молоды, постоянно учимся и с каждым разом ставится легче.

Меню у нас разрабатывается диетологом, технологом и шеф-поваром. Мы периодически меняем его, чтобы рационы были всегда новые. У нас есть целая команда поваров, технолог, шеф-повар, заведующая производством, штат фасовки. Также мы используем технологию газовой запайки, которая сохраняет все полезные элементы в контейнере и не позволяет продуктам портиться.





Блюда абсолютно разные и на любой вкус, даже «пюрешка с котлеткой». Но это сбалансированная еда по жирам, белкам и углеводам и посчитанная по калориям. Кроме того, мы используем исключительно натуральное сырье. У нас даже есть бургер по выходным, но котлета в этом бургере из хорошей говядины, с полезным соусом и качественными продуктами.

Такие послабления в рационе позволяют человеку не срываться на вредности и всегда питаться с нами. Есть клиенты которые питаются с «Пропорцией» с самого первого дня ее появления на рынке Минска. В философии нашего продукта есть важный момент: мы не заставляем есть «правильные» продукты, потому что все продукты правильные в определенном количестве. Мы составляем количество, что помогает сбалансировать любые продукты и сделать их вкусными. Мы не рекомендуем что-либо запрещать себе в питании. Для нас картошка — любимый продукт, и ее можно употреблять даже с точки с точки зрения рекомендаций диетологов. Картофель — это овощ, сложный углевод, и его можно включать в рацион.

«Слабые игроки будут уходить с рынка»

Сейчас непросто вести бизнес — люди стали больше экономить. Слабые игроки уходят с рынка, и та аудитория, которая была у них, переходит к крупным игрокам (в том числе к нам). Получается, что выживает сильнейший.

В моем понимании слабая компания — это организация, у которой проблемы с менеджментом, кадрами, управленческими навыками. У такой компании нет финансовой «подушки безопасности». Когда-то и мы были такими.





Важно учиться, развиваться, потому что кризисы были и будут всегда. Надо о них помнить и быть всегда готовыми к неожиданностям. А главное — работать с удовольствием. Например, для меня бизнес и есть мое хобби, которым я занимаюсь с удовольствием. Мне очень комфортно в мире бизнеса. Я чувствую себя как рыба в воде, несмотря на то, что с виду маленькая и хрупкая девочка. Я всегда добивалась своего, была напористой и стойкой к трудностям. Это помогает мне решать многие бизнес-проблемы.

В то же время для меня бизнес — это творчество. Я даже не думаю о деньгах, которые зарабатываю. Мне нравится создавать. Это очень интересные процессы, даже не знаю, что еще могло бы меня так увлечь. Но нужно обязательно делегировать полномочия, не стараться все делать самому. У меня большая команда и личный ассистент.

Так что у нас большие планы на будущее. Хорошо влияет на бизнес популяризация здорового образа жизни в Беларуси. Видно, что белорусам эта тема становится интересней с каждым днем. Люди начинают задумываться о своем здоровье. И все они — наши потенциальные клиенты.