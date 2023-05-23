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Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!

23.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!

Уже на этой неделе, 25 мая, в 11:00 по МСК состоится ежегодная онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете от AMDG. Генеральный партнер конференции — Mastercard.

Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!

Главные темы этого года:

  1. Заглянем в будущее медийных инструментов.
  2. Рассмотрим тренды медийной рекламы в 2023 году.
  3. Расскажем, как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет.
  4. Расскажем, как компании используют ИИ в digital-маркетинге в 2023 году?
  5. Проанализируем форматы медийной рекламы и найдем самые эффективные из них.
  6. Рассмотрим стратегии в медийной рекламе, которые приносят настоящие результаты.
  7. Разберем креативы рекламных кампаний и их влияние на восприятие бренда.
  8. Рассмотрим кейсы в различных тематиках для вдохновения и получения опыта.
     

Спикеры конференции:

— Яндекс

— VK Реклама

— BYYD

— SlickJump

— AIDA

— Бобруйский Бровар

— Digital-агентство AMDG

— Издание “Смартпресс”

— Компания REVERA

Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
 

Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!

 

 
 
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Уже на этой неделе,25 мая, в 11:00 по МСК состоится ежегодная онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете от AMDG. Генеральный партнер конференции - Mastercard.
 
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