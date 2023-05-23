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Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!
23.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уже на этой неделе, 25 мая, в 11:00 по МСК состоится ежегодная
Главные темы этого года:
Спикеры конференции:
— Яндекс
— VK Реклама
— BYYD
— SlickJump
— AIDA
— Бобруйский Бровар
— Digital-агентство AMDG
— Издание “Смартпресс”
— Компания REVERA
Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
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Уже на этой неделе,25 мая, в 11:00 по МСК состоится ежегодная онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете от AMDG. Генеральный партнер конференции - Mastercard.
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