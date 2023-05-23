Уже на этой неделе состоится ежегодная онлайн-конференция от AMDG!

Источник материала: ProBusiness

Уже на этой неделе, 25 мая, в 11:00 по МСК состоится ежегодная онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете от AMDG. Генеральный партнер конференции — Mastercard.





Главные темы этого года:

Заглянем в будущее медийных инструментов. Рассмотрим тренды медийной рекламы в 2023 году. Расскажем, как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет. Расскажем, как компании используют ИИ в digital-маркетинге в 2023 году? Проанализируем форматы медийной рекламы и найдем самые эффективные из них. Рассмотрим стратегии в медийной рекламе, которые приносят настоящие результаты. Разберем креативы рекламных кампаний и их влияние на восприятие бренда. Рассмотрим кейсы в различных тематиках для вдохновения и получения опыта.



Спикеры конференции:

— Яндекс

— VK Реклама

— BYYD

— SlickJump

— AIDA

— Бобруйский Бровар

— Digital-агентство AMDG

— Издание “Смартпресс”

— Компания REVERA

Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.





