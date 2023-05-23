О чем пишут мировые СМИ: птичий грипп в Бразилии и «нападение» на Белый дом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бразилии впервые выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 у диких птиц. В стране объявили чрезвычайное положение в области охраны здоровья животных на 180 дней, сообщает The Guardian . К настоящему времени подтверждено восемь случаев заражения пернатых: семь в штате Эспириту-Санту и один в штате Рио-де-Жанейро. Власти опасаются, что вирус может перейти на домашнюю птицу; один случай птичьего гриппа на ферме обычно приводит к гибели всего поголовья. Отметим, что Бразилия является крупнейшим экспортером куриного мяса в мире.

В Вашингтоне задержали водителя грузовика, который дважды преднамеренно врезался в заграждающие барьеры на площади Лафайет, прилегающей к территории Белого дома. Никто из сотрудников Секретной службы США и Белого дома не пострадал, сообщает Reuters . К месту прибыли экстренные службы, в том числе сотрудники полиции Вашингтонского метрополитена. Ведется расследование причин аварии. Некоторые дороги и пешеходные дорожки вокруг парка были закрыты, постояльцев близлежащего отеля Hay Adams эвакуировали.

В больнице Астаны открыли инновационное отделение госпитальной фармации. Его задача – цифровизация системы поставок препаратов пациентам и ведение персонифицированного учета лекарственных средств, сообщает «Казахстанская правда» . Количество выдаваемых лекарств фиксируется автоматически. Таким образом удастся добиться экономии на лекарственных средствах и минимизировать риск некорректных назначений. В будущем систему госпитальной фармации планируют внедрить со всех многопрофильных больницах.

К 2100 году климат в Беларуси может стать таким же, как сейчас в Турции, заявил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко. По прогнозам, среднегодовая температура к концу столетия поднимется на 7-8 градусов, сообщает БелТА . До потепления среднегодовая температура в Беларуси составляла 5,9 градусов Цельсия, сейчас – 7,2 градуса. К концу текущего столетия, согласно глобальным климатическим моделям, она достигнет 13 градусов. Быстрее всего происходит рост температуры в зимние месяцы.