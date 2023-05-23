ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: птичий грипп в Бразилии и «нападение» на Белый дом

23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бразилии впервые выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 у диких птиц. В стране объявили чрезвычайное положение в области охраны здоровья животных на 180 дней, сообщает The Guardian. К настоящему времени подтверждено восемь случаев заражения пернатых: семь в штате Эспириту-Санту и один в штате Рио-де-Жанейро. Власти опасаются, что вирус может перейти на домашнюю птицу; один случай птичьего гриппа на ферме обычно приводит к гибели всего поголовья. Отметим, что Бразилия является крупнейшим экспортером куриного мяса в мире.

В Вашингтоне задержали водителя грузовика, который дважды преднамеренно врезался в заграждающие барьеры на площади Лафайет, прилегающей к территории Белого дома. Никто из сотрудников Секретной службы США и Белого дома не пострадал, сообщает Reuters. К месту прибыли экстренные службы, в том числе сотрудники полиции Вашингтонского метрополитена. Ведется расследование причин аварии. Некоторые дороги и пешеходные дорожки вокруг парка были закрыты, постояльцев близлежащего отеля Hay Adams эвакуировали.

В больнице Астаны открыли инновационное отделение госпитальной фармации. Его задача – цифровизация системы поставок препаратов пациентам и ведение персонифицированного учета лекарственных средств, сообщает «Казахстанская правда». Количество выдаваемых лекарств фиксируется автоматически. Таким образом удастся добиться экономии на лекарственных средствах и минимизировать риск некорректных назначений. В будущем систему госпитальной фармации планируют внедрить со всех многопрофильных больницах.

К 2100 году климат в Беларуси может стать таким же, как сейчас в Турции, заявил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко. По прогнозам, среднегодовая температура к концу столетия поднимется на 7-8 градусов, сообщает БелТА. До потепления среднегодовая температура в Беларуси составляла 5,9 градусов Цельсия, сейчас – 7,2 градуса. К концу текущего столетия, согласно глобальным климатическим моделям, она достигнет 13 градусов. Быстрее всего происходит рост температуры в зимние месяцы.

Минздрав Кыргызстана начал в пилотном режиме внедрять «Цифровую амбулаторную карту пациента». Это информационная система, которая управляет медицинскими данными пациентов, сообщает 24.kg. Медицинские работники могут получить доступ к этой информации в режиме реального времени. Цель проекта – повысить эффективность медицинской помощи населению, а также снизить бюрократическую нагрузку на медицинский персонал. Цифровая карта включает медицинскую историю пациентов, расписание приемов врачей, она также интегрирована с лабораторными и диагностическими системами.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бразилии объявили режим ЧП в области охраны здоровья животных из-за птичьего гриппа. В США задержали водителя грузовика, который дважды врезался в ограждение у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол: Лукашенко поручил в разы увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2023
Mir24.TV Belarus
23.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика