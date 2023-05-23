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О чем пишут мировые СМИ: птичий грипп в Бразилии и «нападение» на Белый дом
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Бразилии впервые выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 у диких птиц. В стране объявили чрезвычайное положение в области охраны здоровья животных на 180 дней, сообщает
В Вашингтоне задержали водителя грузовика, который дважды преднамеренно врезался в заграждающие барьеры на площади Лафайет, прилегающей к территории Белого дома. Никто из сотрудников Секретной службы США и Белого дома не пострадал, сообщает
В больнице Астаны открыли инновационное отделение госпитальной фармации. Его задача – цифровизация системы поставок препаратов пациентам и ведение персонифицированного учета лекарственных средств, сообщает
К 2100 году климат в Беларуси может стать таким же, как сейчас в Турции, заявил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко. По прогнозам, среднегодовая температура к концу столетия поднимется на 7-8 градусов, сообщает
Минздрав Кыргызстана начал в пилотном режиме внедрять «Цифровую амбулаторную карту пациента». Это информационная система, которая управляет медицинскими данными пациентов, сообщает
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В Бразилии объявили режим ЧП в области охраны здоровья животных из-за птичьего гриппа. В США задержали водителя грузовика, который дважды врезался в ограждение у...
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