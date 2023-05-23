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Группа туристов из Беларуси потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии

23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Группа туристов из Беларуси в составе шести человек потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии. На место выдвинулись спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

«В 09.20 мск во вторник поступила информация, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из 6 человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована», – говорится в сообщении.

К поисковой операции привлечены девять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Не исключено, что будет задействован вертолет МИ-8.

Сотрудники отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства исчезновения шестерых туристов на Эльбрусе, сообщили в МИД республики.



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К поисковой операции привлечены девять спасателей местного поисково-спасательного отряда МЧС России.
 
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