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Группа туристов из Беларуси потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Группа туристов из Беларуси в составе шести человек потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии. На место выдвинулись спасатели, сообщает
К поисковой операции привлечены девять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Не исключено, что будет задействован вертолет МИ-8.
Сотрудники отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства исчезновения шестерых туристов на Эльбрусе, сообщили в МИД республики.
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К поисковой операции привлечены девять спасателей местного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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