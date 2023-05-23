Группа туристов из Беларуси потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Группа туристов из Беларуси в составе шести человек потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии. На место выдвинулись спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.