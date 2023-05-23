Погода в СНГ: в Таджикистане вырос риск селей и камнепадов, на востоке Беларуси ожидаются грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Облачно, с прояснениями и до 20 градусов тепла – такая погода ожидает сегодня жителей российской столицы. В прогнозе кратковременные, но сильные дожди. А какие сюрпризы май подготовил для стран Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».



Таджикистан



В Душанбе пасмурно, но жарко. Плюс 29. Во второй половине дня синоптики обещают небольшие дожди. Такая погода ожидается во многих регионах страны и продержится до середины недели. Из-за теплой погоды в предгорных реках может подняться уровень воды. Из-за этого растет риск схода селей и камнепадов. Спасатели просят воздержаться на время от горных прогулок, рыбалок и сбора дров. А местному населению напоминают о работах по расчистке приусадебных селесбросов.



Кыргызстан

В Бишкеке облачно и дождливо. Синоптики обещают временные осадки в течение всего дня. Но холодно не будет, воздух прогреется до 21 градуса. Благодаря влажной погоде в горах Чуйской области много зелени. До конца недели там можно полюбоваться маками. После они отцветут. Обычно лепестки облетают к середине мая. В этом году период цветения продлился чуть дольше.



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