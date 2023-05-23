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Погода в СНГ: в Таджикистане вырос риск селей и камнепадов, на востоке Беларуси ожидаются грозы

23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Таджикистане вырос риск селей и камнепадов, на востоке Беларуси ожидаются грозы
 МТРК «Мир»

Облачно, с прояснениями и до 20 градусов тепла – такая погода ожидает сегодня жителей российской столицы. В прогнозе кратковременные, но сильные дожди. А какие сюрпризы май подготовил для стран Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Душанбе пасмурно, но жарко. Плюс 29. Во второй половине дня синоптики обещают небольшие дожди. Такая погода ожидается во многих регионах страны и продержится до середины недели. Из-за теплой погоды в предгорных реках может подняться уровень воды. Из-за этого растет риск схода селей и камнепадов. Спасатели просят воздержаться на время от горных прогулок, рыбалок и сбора дров. А местному населению напоминают о работах по расчистке приусадебных селесбросов.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно и дождливо. Синоптики обещают временные осадки в течение всего дня. Но холодно не будет, воздух прогреется до 21 градуса. Благодаря влажной погоде в горах Чуйской области много зелени. До конца недели там можно полюбоваться маками. После они отцветут. Обычно лепестки облетают к середине мая. В этом году период цветения продлился чуть дольше.

Казахстан

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На юге Казахстана плюс 30. Но в горах синоптики обещают снег. Есть на высоте и другие сюрпризы. В Чарынском каньоне два горных козла в спарринге решили выяснить, кто сильнее. Весной самцы часто дерутся за благосклонность самок. Бой запечатлела одна из фотоловушек. В национальном парке отметили, что в этом сражении никто не пострадал. А скоро у ловких и выносливых козерогов начнется путешествие высоко в горы. Летом из-за жары и мошек они обитают над верхней границей леса.

Беларусь

В восточных областях Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. Там ожидаются грозы. В столице при этом солнечно и плюс 22. В Гродненском зоопарке уже открыли летний сезон. Изменился график работы, животным чуть изменили меню и запустили в другие вольеры. Там сейчас новые постояльцы – гималайские медвежата. Маше и Леше четыре с половиной месяца. Косолапые на новом месте освоились. Специалисты говорят: аппетит отменный. Пока зверята на карантине, но скоро переедут в экспозиционный вольер.

Армения

В Армении плюс 27. Но солнечную погоду сменила пасмурная. По всей республике начались дожди, а в некоторых регионах и грозы. Спасатели рекомендуют водителям быть предельно осторожными на мокрых дорогах. Ненастье задержится в стране до конца недели. А после ожидается потепление. Воздух прогреется до 6-8 градусов.



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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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