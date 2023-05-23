Спортсменов из России и Беларуси допустили к ЧМ по тхэквондо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по тхэквондо. Но им предстоит выступать в статусе нейтральных атлетов.

Спортсмены получили предварительное разрешение на участие в соревнованиях, которые состоятся в Баку с 29 мая по 4 июня. Такое решение было принято после трехэтапной проверки совета World Taekwondo, сообщает сайт Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).