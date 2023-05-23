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Спортсменов из России и Беларуси допустили к ЧМ по тхэквондо

23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по тхэквондо. Но им предстоит выступать в статусе нейтральных атлетов.

Спортсмены получили предварительное разрешение на участие в соревнованиях, которые состоятся в Баку с 29 мая по 4 июня. Такое решение было принято после трехэтапной проверки совета World Taekwondo, сообщает сайт Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).

В мае 2023 года стало известно, что тяжелоатлетов из России и Беларуси допустили к участию в международных соревнованиях. Они также будут выступать в нейтральном статусе.



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Соревнования пройдут в Баку с 28 мая по 4 июня. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
 
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