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Спортсменов из России и Беларуси допустили к ЧМ по тхэквондо
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по тхэквондо. Но им предстоит выступать в статусе нейтральных атлетов.
Спортсмены получили предварительное разрешение на участие в соревнованиях, которые состоятся в Баку с 29 мая по 4 июня. Такое решение было принято после трехэтапной проверки совета World Taekwondo, сообщает сайт Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).
В мае 2023 года стало известно, что
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Соревнования пройдут в Баку с 28 мая по 4 июня. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
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