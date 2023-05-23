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Лукашенко потребовал навести порядок в здравоохранении до конца года
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал навести в отрасли здравоохранения порядок до начала будущего года. Президент Беларуси провел расширенное совещание с участием губернаторов, главврачей клиник и ректоров медвузов, сообщает «МИР 24».
По поручению президента Беларуси за состояние помещений клиник и прилегающую территорию отвечают губернаторы, за все остальное –
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Президент Беларуси провел расширенное совещание с участием губернаторов, главврачей клиник и ректоров медвузов.
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