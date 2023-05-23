Лукашенко потребовал навести порядок в здравоохранении до конца года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал навести в отрасли здравоохранения порядок до начала будущего года. Президент Беларуси провел расширенное совещание с участием губернаторов, главврачей клиник и ректоров медвузов, сообщает «МИР 24».



Глава государства выделил несколько ключевых задач – это подготовка кадров, квалификация врачей, доступность медицинской помощи на селе. Как заявил Лукашенко, разрыв между областными и районными клиниками колоссальный, чего быть не должно. Накануне выборочно проверили свыше 80-ти больниц и поликлиник. Среди выявленных недочетов – недостаточная компетенция персонала, антисанитария и плохое состояние помещений.

«Медицина, как известно, – не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности любого государства, тем более нашего. Без здоровой нации никакой экономики не будет. В любом государстве экономика является фундаментом. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет реального суверенитета и независимости. Со стороны государства делается все возможное. Средства на медицину выделяются колоссальные. Люди вправе видеть отдачу», – сказал Лукашенко.