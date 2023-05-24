Лукашенко поручил аккредитовать все больницы к концу года: «Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К концу года аккредитовать все лечебные учреждения поручил Александр Лукашенко. И подойти к этому потребовал не формально, а со всей строгостью.

На совещании по вопросам системы здравоохранения белорусский лидер указал на недочеты и нарушения в этой сфере. Накануне независимая комиссия провела проверки медучреждений. По информации экспертов, не все клиники проходят обязательную аккредитацию должным образом. При этом некоторые больницы не соответствуют принятым стандартам, но продолжают функционировать.

«На злобу: ни президент, ни Игорь Петрович туда оперироваться не поедут. Ну и аккредитовали. А как уже там будут – малоинвазивно или топором рубить этого человека, или скальпелем резать – плевать на это на все, это далеко. Чтобы к концу года аккредитовали по-настоящему все лечебные учреждения. Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит. Если лекарств не хватает, специалистов, чего-то прочего, пусть до конца года сделают и аккредитуют. Возьмите это на контроль, по своим принципам, железобетонно. Устроили формализм!» – заявил Лукашенко.

Ситуацию в сфере здравоохранения по поручению президента также изучили Госконтроль и Генпрокуратура. По данным экспертов, в некоторых клиниках квалификация врачей недостаточная. Президент потребовал выработать систему спроса с вузов. Указал белорусский лидер и на несовершенный процесс переподготовки кадров. Особенно медиков из периферии. Делать это нужно в республиканских центрах, под руководством практикующих специалистов, уверен Лукашенко.