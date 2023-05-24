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Лукашенко поручил аккредитовать все больницы к концу года: «Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит»
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К концу года аккредитовать все лечебные учреждения поручил Александр Лукашенко. И подойти к этому потребовал не формально, а со всей строгостью.
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Ситуацию в сфере здравоохранения по поручению президента также изучили Госконтроль и Генпрокуратура. По данным экспертов, в некоторых клиниках квалификация врачей недостаточная. Президент потребовал выработать систему спроса с вузов. Указал белорусский лидер и на несовершенный процесс переподготовки кадров. Особенно медиков из периферии. Делать это нужно в республиканских центрах, под руководством практикующих специалистов, уверен Лукашенко.
Во время проверок выявлены и другие нарушения: от неудовлетворительного состояния зданий до несвоевременной диагностики. Все недочеты президент поручил устранить к началу следующего года.
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Лукашенко поручил аккредитовать все больницы к концу года: «Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит»
На совещании по вопросам системы здравоохранения белорусский лидер указал на недочеты и нарушения в этой сфере.
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