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Лукашенко поручил аккредитовать все больницы к концу года: «Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит»

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил аккредитовать все больницы к концу года: «Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит»
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

К концу года аккредитовать все лечебные учреждения поручил Александр Лукашенко. И подойти к этому потребовал не формально, а со всей строгостью.

На совещании по вопросам системы здравоохранения белорусский лидер указал на недочеты и нарушения в этой сфере. Накануне независимая комиссия провела проверки медучреждений. По информации экспертов, не все клиники проходят обязательную аккредитацию должным образом. При этом некоторые больницы не соответствуют принятым стандартам, но продолжают функционировать.

«На злобу: ни президент, ни Игорь Петрович туда оперироваться не поедут. Ну и аккредитовали. А как уже там будут – малоинвазивно или топором рубить этого человека, или скальпелем резать – плевать на это на все, это далеко. Чтобы к концу года аккредитовали по-настоящему все лечебные учреждения. Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит. Если лекарств не хватает, специалистов, чего-то прочего, пусть до конца года сделают и аккредитуют. Возьмите это на контроль, по своим принципам, железобетонно. Устроили формализм!» – заявил Лукашенко.

Ситуацию в сфере здравоохранения по поручению президента также изучили Госконтроль и Генпрокуратура. По данным экспертов, в некоторых клиниках квалификация врачей недостаточная. Президент потребовал выработать систему спроса с вузов. Указал белорусский лидер и на несовершенный процесс переподготовки кадров. Особенно медиков из периферии. Делать это нужно в республиканских центрах, под руководством практикующих специалистов, уверен Лукашенко.

«Везите в РНПЦ. И заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. У нас абсолютный разрыв вот этих верхних научно-практических центров со средним и нижним звеном. Слушайте, как вы не понимаете, что там наши родители. Не все же вы будете с портфелями здесь сидеть. Скоро мы уйдем, будем обычными людьми. К нам будут точно так же относиться», – заметил Лукашенко.

Во время проверок выявлены и другие нарушения: от неудовлетворительного состояния зданий до несвоевременной диагностики. Все недочеты президент поручил устранить к началу следующего года.



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На совещании по вопросам системы здравоохранения белорусский лидер указал на недочеты и нарушения в этой сфере.
 
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