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Непогода осложнила поиск шестерых белорусов, пропавших на Эльбрусе

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непогода осложнила поиск шестерых белорусов, пропавших на Эльбрусе
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения на Эльбрусе шести туристов. Они пропали у западного склона вершины.

Сотрудники МЧС России уже начали их поиск. Осложняет ситуацию погода. Спасатели подготовили вертолет, но задействовать его пока не могут. Ни один из альпинистов перед восхождением в МЧС не зарегистрировался.

«На западном склоне горы Эльбрус группа белорусских туристов из шести человек не выходит на связь. Восхождение на Эльбрус планировалось 14 мая, вернуться группа должна была 21 мая», – рассказал пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Эльбрус самая высокая вершина России и одна из наиболее опасных. В мае погода в этом районе крайне нестабильна и создает альпинистам дополнительные трудности.



 
 
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Спасатели подготовили вертолет, но задействовать его пока не могут.
 
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