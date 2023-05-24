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Непогода осложнила поиск шестерых белорусов, пропавших на Эльбрусе
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения на Эльбрусе шести туристов. Они пропали у западного склона вершины.
Сотрудники МЧС России уже начали их поиск. Осложняет ситуацию погода. Спасатели подготовили вертолет, но задействовать его пока не могут. Ни один из альпинистов перед восхождением в МЧС не зарегистрировался.
Эльбрус самая высокая вершина России и одна из наиболее опасных. В мае погода в этом районе крайне нестабильна и создает альпинистам дополнительные трудности.
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Спасатели подготовили вертолет, но задействовать его пока не могут.
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