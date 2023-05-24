«Это не игра». Белорус создает приложение для быстрого перехода бизнеса в метавселенную и уже получил поддержку от корпорации NVIDIA

Источник материала: ProBusiness



Кирилл Сидорчук. Фото из личного архива героя.

Развитие технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности открывает для бизнеса множество возможностей. Правда, пока далеко не все понимают, в чем может быть их реальная коммерческая выгода. Многие «играются» с технологиями, но не использует их всерьез. Со-основатель и директор компании « AR Generation » Кирилл Сидорчук решил исправить эту ситуацию. Вместе с партнерами IT-предприниматель с белорусскими корнями занялся разработкой приложения MagiScan 3D, которое позволяет за несколько минут создать 3D-модель любого реального объекта и отправить ее, например, в метавселенную. Есть и более прозаичное применение, но очень выгодное бизнесу. Первый партнерский кейс — это использование дополненной реальности в продаже недвижимости крупнейшего застройщика Северного Кипра Carrington group. «Про бизнес» поговорил с Кириллом об этом проекте и планах компании.

«Метавселенные используют больше для хайпа, чем для реального бизнес-результата»

— Откуда появилась идея такого приложения?

— Мы пришли к пониманию того, что технология виртуальной и дополненной реальности сейчас применяется, в основном, для развлечений. Те же метавселенные используют больше для хайпа, чем для реального бизнес-результата или пользы для конкретного человека.

А я считаю, что правильный подход к использованию технологий дополненной и смешанной реальности может позволить расширить человеческие возможности, даже в плане эволюции. Представьте мир, в котором на вас очки смешанной реальности. Это просто очки, но они сильно дополняют окружающий мир и вы видите бесконечное количество информации об объектах вокруг. Вам больше не нужны компьютер, телевизор и прочее. У вас все под рукой в любом месте, в любое время. Вот в такую историю мы верим. По сути, именно это мы и создаем.

Однако мы с партнерами давно в бизнесе и понимаем, что в такую историю очень тяжело привлечь аудиторию. Поэтому мы разработали несколько точек входа — чтобы люди постепенно собирались. А далее мы уже будем запускать свою метавселенную.

И одна из точек входа — это приложение, которое позволяет из любых объектов реального мира создавать 3D-модели буквально за несколько минут. Потом их можно переносить в любую метавселенную, демонстрировать в AR, делиться — в общем, делать, что угодно.

Мы запустили приложение в сентябре 2022 года. Сейчас в нем около 200 тысяч пользователей. И в ближайщих планах — создать маркетплейс, на котором можно будет продавать 3D- и AR-модели.

То есть нам интересно увлекать аудиторию: создавать новое и объяснять, что за этим будущее, а потом сразу и обучать их, как этим пользоваться, как взаимодействовать и даже зарабатывать.





Кейс с застройщиками на Кипре преследует именно эту цель — показать, как бизнес может зарабатывать через дополненную реальность. Объекты еще не готовы, но уже есть отрендеренные дома в дополненной реальности. То есть можно выехать на участок, «поставить» этот объект через смартфон и увидеть, как он будет выглядеть на местности. Можно даже зайти внутрь, посмотреть интерьер. А в готовых объектах без отделки можно попробовать разные интерьеры.

— То есть в первую очередь это все разработано для развития других бизнесов? Или такой задачи не было?

— Да фокус сейчас как раз на В2 В продажах. Это то, на чем мы сейчас зарабатываем.

«На разработку потратили уже чуть больше 500 тысяч долларов»

— Получается, что 200 тысяч пользователей — это именно представители бизнеса?

— Нет. Пользователи приложения — это обычные люди. Просто у нас есть предложение для бизнеса, который продает в онлайне: показывать свои продукты пользователю по-другому. За последние 20 лет онлайн-покупки, в принципе, никак не поменялись. Открываете сайт, видите фото товара и его описание, заказываете.

У нас предложение другое: мы показываем аудитории товар либо в 3D, если человек смотрит со стационарного компьютера, либо в виде AR, если смотрит с девайса, у которого есть камера. Ты можешь посмотреть, например, как будет выглядеть обувь, подойдет ли она тебе.

Причем для бизнеса это крайне дешево, перемещение одного объекта в дополненную реальность стоит 2 доллара. И это разовая оплата.

— А что для этого нужно?

— Только приложение и гаджет с камерой. Это может сделать любой человек. В принципе, даже ребенок, наверное, справится. Вам покажут, как держать камеру, с каких сторон уже сфотографирован объект, а потом — просто ожидайте модель.

— Сколько времени и ресурсов ушло на создание этого приложения?

— Приложение с возможностью сканирования объектов — это один продукт. Есть еще приложение, с помощью которого можно делиться объектами и «вешать» их по геолокации. Я могу повесить отсканированный объект на какое-то здание или предмет любого размера на улице, а вы можете навести на него смартфон и увидеть этот объект. Это два разных, но взаимосвязанных проекта. Их разработкой мы занимаемся с середины 2020 года. Потратили уже чуть больше 500 тысяч долларов.

— К сожалению, технологии можно использовать как во благо, так и для обмана. Например, я живу в Беларуси и хочу купить недвижимость на Кипре, захожу в ваше приложение и выбираю себе подходящий объект. Но кто даст гарантию, что все выглядит именно так, как это показано в моем смартфоне?

— Это вопрос, скорее, уровня доверия к застройщику. Или к любому другому бизнесу. Тот, кто хочет обмануть, обманет. Тот, кому дорога репутация, — нет. К примеру, на Кипре 220 застройщиков, но пока мы работаем только с одним: он 27 лет на рынке и его репутация чиста.





Наш функционал позволяет делать 3D-копии реальных объектов и демонстрировать их в AR. Поэтому «нарисовать что-то дополнительно» нельзя. И видоизменять тоже нельзя. В этом плане пользователь защищен. И мне кажется, что с развитием технологии, будут найдены и эффективные способы предотвращения любого мошенничества.

«Поддержка NVIDIA сократила расходы в 13 раз, а скорость разработки увеличила в 9 раз»

— Как вы видите будущее с технологией AR?

— Когда это станет массовым продуктом и, скажем, у всех будут очки смешанной реальности, то можно будет даже украсить квартиру уникальными предметами искусства, «повесить» их дополненной реальности и показывать — все их будут видеть сквозь очки.

В общем, мы решили заниматься проектом, который может изменить мир. Именно поэтому бросили все ресурсы на него. Надоело делать что-то узкое. И мы сразу нашли крупного партнера. Компания NVIDIA заинтересовалась идеей и приняла в свой акселератор. Корпорация бесплатно помогает нам ресурсами для разработки. Они предоставляют свой софт и виртуальные вычислительные мощности. То есть у нас большой объем кредитов на это все, соответственно, наша разработка пошла вперед намного быстрее. Поддержка NVIDIA сократила расходы в 13 раз, а скорость разработки увеличила в 9 раз.

Также компания разрешает использовать нейронные сети, которые позволяют очень быстро сканировать пространство любым смартфоном. Для нас это большой шаг вперед.

— А какая экономическая выгода у NVIDIA от такого сотрудничества с вами?

— У них сейчас в разработке своя метавселенная — NVIDIA Omniverse. В марте 2023 года мы стали первым и единственным 3D-сканером, который позволяет создавать 3D-активы в нашем приложении и экспортировать их в среду NVIDIA Omniverse прямо из приложения.

Как было раньше? Допустим, хочет бренд открыть свой магазин в метавселенной. Нужно сидеть и отрисовывать все товары в 3D. К примеру, 3D-модель кроссовок обойдется в $ 300 и от 5 дней до двух недель работы. Теперь бизнес может сделать то же самое за пять минут и потратить $ 2.

— Качество не страдает от этого?

— Качество 4К, это очень высокое разрешение.

— Тогда удивительно, почему весь бизнес еще до сих пор не там…

— Удивительно. Скорее всего, просто еще не пришло время. Не все пока верят в метавселенные. Идея собственного маркетплейса у нас потому и возникла — нужно создать место, где бизнес может получить дешевые модели и спокойно перенести их в любую метавселенную. Чем доступнее будут эти действия, тем быстрее все будет развиваться.

Мы, по сути, создаем аудиторию под свои продукты, которую дальше хотим привлечь в собственную метавселенную. Мы объясняем людям, что с помощью наших инструментов они могут не только развлекаться, но и зарабатывать.





То есть у нас есть четкий план: когда получим 1 миллион активной аудитории приложения в месяц, сразу запускаем метавселенную. И мы стараемся к этому моменту людей подготовить. Они должны понимать, что там можно будет монетизировать свою креативность и весь мир вокруг.

Именно в эту идею поверила NVIDIA. Она отличается от идей, которые есть сейчас на рынке. Это не игра, это не развлечение…

— Это что-то четко прикладное?

— Да, мы называем это следующим шагом в эволюции человека.

— Тогда у меня такой вопрос: есть ли уже хотя бы один реальный кейс (например, в истории с застройщиком), в котором люди приняли решение и соверщили покпуку исключительно на основе того, что увидели в дополненной реальности?

— На решение о покупке это пока никак не влияло, но зато привлекло аудиторию. То есть пока что все это больше работает для узнаваемости бренда и вовлечения аудитории.

Кстати, компания Apple проводила исследование , которое показало, что потребители в 11 раз чаще покупают мебель, если они могут сначала использовать AR, чтобы увидеть, как она выглядит в их доме.

Так что мы верим в перспективу наших разработок.