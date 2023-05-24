ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: продажа билетов на ОИ-2024 в Париже и расследование пожара в Гайане

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Олимпийские Игры в Париже продали 6,8 миллионов билетов. Второй этап продаж, завершившийся 23 мая, «превзошел все ожидания», сообщает ABC News. Самые дорогие билеты на церемонию открытия стоят 2700 евро (2900 долларов), наиболее дорогими видами спорта являются финалы по легкой атлетике, плаванию и баскетболу. Самые дешевые билеты стоят 24 евро (26 долларов). По словам организаторов, наиболее высокие продажи в ходе второго этапа наблюдались во Франции, за ней следовали Великобритания, Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды. Самым продаваемым видом спорта стал футбол.

Названа причина смертельного пожара в школе для девочек в Гайане. Расследование показало, что поджог устроила одна из учениц, недовольная тем, что у нее конфисковали телефон, сообщает France 24. Девочка пошла в ванную, распылила инсектицид на занавеску и зажгла спичку. Огонь быстро распространился по деревянному потолку и охватил все здание. Ученица призналась в содеянном и сейчас находится под охраной полиции в районной больнице города Махдия. Вопрос о предъявлении ей обвинений пока не решен. Жертвами пожара стали 19 человек.

Туркменистан и Казахстан планируют в будущем нарастить объем взаимной торговли до 1 млрд долларов. Основными статьями туркменского экспорта в Казахстан являются продукция хлопкопереработки, текстиль, готовая одежда из трикотажа, швейная продукция, химволокно, моющие средства и минеральные удобрения, сообщает Turkmenportal. Также туркменские компании поставляют овощи. Из Казахстана импортируются мука, мебель, электронная аппаратура. Помимо этого, между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Казахстана активно развивается приграничное сотрудничество.

В Казахстане ведут работу над внедрением Цифровой карты семьи. Эта карта объединяет сведения из различных государственных органов и позволяет определить уровень социального благополучия граждан, сообщает «Казахстанская правда». В правительстве обсудили вопрос об актуализации данных для внесения их в систему. Так, госорганы ведут подсчет детей, не охваченных дошкольным и школьным образованием, безработной молодежи и других категорий. Данный проект позволит оказать гарантированную господдержку тем, кто в ней нуждается.

Волонтеры молодежного движения «Доброе сердце» в Беларуси проведут более 200 благотворительных мероприятий в честь Дня защиты детей. С 30 мая и 3 июня будут организованы игровые и анимационные программы, мастер-классы, викторины и выступления творческих коллективов, сообщает БелТА. Мероприятия проведут для воспитанников интернатов, детей из опекунских и приемных семей, а также детей с ограниченными возможностями, находящихся в реабилитационных центрах или больницах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы Олимпийских Игр в Париже рассказали о ходе продажи билетов. Названа причина пожара в Гайане, жертвами которого стали 19 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это не игра». Белорус создает приложение для быстрого перехода бизнеса в метавселенную и уже получил поддержку от корпорации NVIDIA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2023
Mir24.TV Belarus
24.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика