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О чем пишут мировые СМИ: продажа билетов на ОИ-2024 в Париже и расследование пожара в Гайане
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Олимпийские Игры в Париже продали 6,8 миллионов билетов. Второй этап продаж, завершившийся 23 мая, «превзошел все ожидания», сообщает
Названа причина смертельного пожара в школе для девочек в Гайане. Расследование показало, что поджог устроила одна из учениц, недовольная тем, что у нее конфисковали телефон, сообщает
Туркменистан и Казахстан планируют в будущем нарастить объем взаимной торговли до 1 млрд долларов. Основными статьями туркменского экспорта в Казахстан являются продукция хлопкопереработки, текстиль, готовая одежда из трикотажа, швейная продукция, химволокно, моющие средства и минеральные удобрения, сообщает
В Казахстане ведут работу над внедрением Цифровой карты семьи. Эта карта объединяет сведения из различных государственных органов и позволяет определить уровень социального благополучия граждан, сообщает
Волонтеры молодежного движения «Доброе сердце» в Беларуси проведут более 200 благотворительных мероприятий в честь Дня защиты детей. С 30 мая и 3 июня будут организованы игровые и анимационные программы, мастер-классы, викторины и выступления творческих коллективов, сообщает
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Организаторы Олимпийских Игр в Париже рассказали о ходе продажи билетов. Названа причина пожара в Гайане, жертвами которого стали 19 человек.
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