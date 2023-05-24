О чем пишут мировые СМИ: продажа билетов на ОИ-2024 в Париже и расследование пожара в Гайане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Олимпийские Игры в Париже продали 6,8 миллионов билетов. Второй этап продаж, завершившийся 23 мая, «превзошел все ожидания», сообщает ABC News . Самые дорогие билеты на церемонию открытия стоят 2700 евро (2900 долларов), наиболее дорогими видами спорта являются финалы по легкой атлетике, плаванию и баскетболу. Самые дешевые билеты стоят 24 евро (26 долларов). По словам организаторов, наиболее высокие продажи в ходе второго этапа наблюдались во Франции, за ней следовали Великобритания, Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды. Самым продаваемым видом спорта стал футбол.

Названа причина смертельного пожара в школе для девочек в Гайане. Расследование показало, что поджог устроила одна из учениц, недовольная тем, что у нее конфисковали телефон, сообщает France 24 . Девочка пошла в ванную, распылила инсектицид на занавеску и зажгла спичку. Огонь быстро распространился по деревянному потолку и охватил все здание. Ученица призналась в содеянном и сейчас находится под охраной полиции в районной больнице города Махдия. Вопрос о предъявлении ей обвинений пока не решен. Жертвами пожара стали 19 человек.

Туркменистан и Казахстан планируют в будущем нарастить объем взаимной торговли до 1 млрд долларов. Основными статьями туркменского экспорта в Казахстан являются продукция хлопкопереработки, текстиль, готовая одежда из трикотажа, швейная продукция, химволокно, моющие средства и минеральные удобрения, сообщает Turkmenportal . Также туркменские компании поставляют овощи. Из Казахстана импортируются мука, мебель, электронная аппаратура. Помимо этого, между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Казахстана активно развивается приграничное сотрудничество.

В Казахстане ведут работу над внедрением Цифровой карты семьи. Эта карта объединяет сведения из различных государственных органов и позволяет определить уровень социального благополучия граждан, сообщает «Казахстанская правда» . В правительстве обсудили вопрос об актуализации данных для внесения их в систему. Так, госорганы ведут подсчет детей, не охваченных дошкольным и школьным образованием, безработной молодежи и других категорий. Данный проект позволит оказать гарантированную господдержку тем, кто в ней нуждается.