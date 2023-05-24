Беларусь увеличила товарооборот со странами ЕАЭС: что пользуется наибольшим спросом?

В Москве открывается II Евразийский экономический форум. Его главная тема – Евразийская интеграция в многополярном мире. Объем товарооборота со странами ЕАЭС наращивает Беларусь. Только за прошлый год экспорт вырос больше, чем на 5,5 миллиардов долларов, а часть товаров страна производит совместно с партнерами. О сотрудничестве со странами «евразийской пятерки» рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Парма, салями и пеперони. В книге рецептов этого завода более 300 колбас. Для готовки на разделочные столы в день попадает 3,5 тонны мяса. А потом белорусская колбаса отправляется на полки супермаркетов десятков стран. Завтракают ей и жители «евразийской пятерки».
Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?
«Основная доля колбасных изделий уходит на внутренний рынок. На экспорт мы продаем в такие страны как Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Армения, Иордания, Малайзия», – сообщила начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Вероника Романович.
Поставляют в ЕАЭС и белорусские лифты. Ими замещают европейские. Такие машины предназначены для высотных зданий. Скорость – 2,5 метра в секунду. На 45-й этаж добраться можно за минуту. Акцент – на безопасность с комфортом.
«Уже развили некоторые направления в странах СНГ – это Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан. В настоящий момент мы реализовали очень большой проект с Республикой Армения на поставку более 500 лифтов», – сказал заместитель генерального директора предприятия по производству лифтов Антон Бельский.
В топе экспорта белорусские комбайны. Они почти полностью из отечественных деталей. Часть Беларусь закупает у партнеров по ЕАЭС. Например, у этих сельхозмашин колесные диски из Барнаула, бортовые системы из Екатеринбурга, двигатели из Ярославля.
«70% продукции отправляется на экспорт. Мы постоянно должны корректировать, вносим изменения с учетом тех моментов, которые существуют вне. Так, в прошлом году переориентировали полностью работу с европейского рынка на другие страны. Традиционно рост продаж показывают рынки стран СНГ», – отметил заместитель директора по реализации и развитию, директор центра продаж и сервиса предприятия по производству сельскохозяйственной техники Дмитрий Афанасьев.
В Кыргызстане производят комплектующие для белорусских тракторов. Готовую технику реализуют на своем рынке. Местным аграриям на ней работать удобно. Плюс – обслуживание на месте.
«Наше предприятие на сегодняшний день является не поставщиком, а партнером Республики Беларусь по многим направлениям. То, что нужно заказчику на территории Средней Азии, мы готовы поставить. Либо это техника Минского автомобильного завода, МТЗ, либо Гомсельмаша. Не принципиально. Не существует никаких проблем поставить и обеспечить ее сервисное и гарантийное обслуживание», – заявил генеральный директор компании по поставке сельскохозяйственной техники Юрий Владимиров.
Акцент в ЕАЭС – на промышленную кооперацию. Это не раз подчеркивал президент Александр Лукашенко. Страны уже создают совместные предприятия. Больше всего общих проектов у Беларуси и России. Новые производства заменяют продукцию ушедших с рынка европейских партнеров.
В прошлом году взаимная торговля между странами ЕАЭС побила рекорды и достигла более 80 миллиардов долларов.