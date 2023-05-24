Беларусь увеличила товарооборот со странами ЕАЭС: что пользуется наибольшим спросом?

«Уже развили некоторые направления в странах СНГ – это Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан. В настоящий момент мы реализовали очень большой проект с Республикой Армения на поставку более 500 лифтов», – сказал заместитель генерального директора предприятия по производству лифтов Антон Бельский.

В топе экспорта белорусские комбайны. Они почти полностью из отечественных деталей. Часть Беларусь закупает у партнеров по ЕАЭС. Например, у этих сельхозмашин колесные диски из Барнаула, бортовые системы из Екатеринбурга, двигатели из Ярославля.

«70% продукции отправляется на экспорт. Мы постоянно должны корректировать, вносим изменения с учетом тех моментов, которые существуют вне. Так, в прошлом году переориентировали полностью работу с европейского рынка на другие страны. Традиционно рост продаж показывают рынки стран СНГ», – отметил заместитель директора по реализации и развитию, директор центра продаж и сервиса предприятия по производству сельскохозяйственной техники Дмитрий Афанасьев.

В Кыргызстане производят комплектующие для белорусских тракторов. Готовую технику реализуют на своем рынке. Местным аграриям на ней работать удобно. Плюс – обслуживание на месте.

«Наше предприятие на сегодняшний день является не поставщиком, а партнером Республики Беларусь по многим направлениям. То, что нужно заказчику на территории Средней Азии, мы готовы поставить. Либо это техника Минского автомобильного завода, МТЗ, либо Гомсельмаша. Не принципиально. Не существует никаких проблем поставить и обеспечить ее сервисное и гарантийное обслуживание», – заявил генеральный директор компании по поставке сельскохозяйственной техники Юрий Владимиров.