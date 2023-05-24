Республиканский последний звонок прозвенел в белорусском городе Лида

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Полторы тысячи белорусских выпускников пригласили на Республиканский «Последний звонок». В этом году он прозвенел в городе Лида, передает телеканал «МИР 24».

Элегантные костюмы и платья, выпускные ленточки и улыбки. В Лидском замке собрались лучшие одиннадцатиклассники из шести регионов Беларуси и самого города. Это победители предметных олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов, волонтеры и отличники учебы. Некоторым из них вручили дипломы и благодарности.

«Попала я сюда ожидаемо, потому что достижений за 11 лет учебы накопилось много, если говорить про последние более такие масштабные события, то это был диплом на республиканском этапе по олимпиаде по иностранному языку. Я являюсь практически студенткой, поэтому меня отправили сюда как представителя моей гимназии. Я бузумно горжусь, что именно меня отправили, я рада», – рассказала участница мероприятия.

«Со всей Республики собираем лучших наших выпускников, одиннадцатиклассников, которые прошли этот большой длинный путь в 11 лет и стоят на пороге своего профессионального определения, взрослой жизни», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

В России в среду девятиклассники начинают сдавать основной государственный экзамен. Он состоит из двух обязательных предметов – это русский язык и математика – и двух предметов по выбору. До 1 июля экзамены сдадут более 1,5 млн выпускников.