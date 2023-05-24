ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Казахстан и Беларусь готовятся к пляжному сезону, на Таджикистан надвигаются дожди с грозами

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан и Беларусь готовятся к пляжному сезону, на Таджикистан надвигаются дожди с грозами
 МТРК «Мир»

До 22 градусов тепла прогреется воздух в российской столице. Синоптики обещают переменную облачность, дождь и грозу в отдельных районах Москвы. А какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Восточно-Казахстанской области и Алматы объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается гроза с дождем и 20 градусов тепла. Жарче в Астане и Шымкенте. Там столбики термометров поднимутся до плюс 30-ти. В регионах страны водолазы начали обследование водоемов. Первым делом возле домов отдыха и баз детских лагерей.

«Во время погружения водолазы-спасатели нередко находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор», – отметил старший офицер Управления ДЧС Восточно-Казахстанской области Алмас Байжуминов.

Спасатели просят граждан посещать только санкционированные пляжи. А родителям напоминают, что нужно следить за детьми и не оставлять их у водоемов одних.

Беларусь

В юго-восточных областях Беларуси возможны кратковременные дожди, местами с грозами, а в столице солнечно. С каждым днем все теплее. Сегодня плюс 23. До лета еще неделя, но многие минчане уже открыли купальный сезон. На городские пляжи завезли семь с половиной тысяч кубометров песка. Специалисты установили лежаки, скамейки, кабинки для переодевания. Обновили детские площадки, а также щиты со спасательным оборудованием.

Таджикистан

В Душанбе лето пришло досрочно. На столбиках термометров – плюс 31. Но уже вечером на территории почти всей страны ожидаются грозы, дожди и град. Пока же граждане прячутся от солнца в тени или отдыхают у фонтанов. В магазинах вырос спрос на холодную воду и мороженое.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь увеличила товарооборот со странами ЕАЭС: что пользуется наибольшим спросом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2023
Mir24.TV Belarus
24.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика