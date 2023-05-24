Погода в СНГ: Казахстан и Беларусь готовятся к пляжному сезону, на Таджикистан надвигаются дожди с грозами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

До 22 градусов тепла прогреется воздух в российской столице . Синоптики обещают переменную облачность, дождь и грозу в отдельных районах Москвы. А какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



В Восточно-Казахстанской области и Алматы объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается гроза с дождем и 20 градусов тепла. Жарче в Астане и Шымкенте. Там столбики термометров поднимутся до плюс 30-ти. В регионах страны водолазы начали обследование водоемов. Первым делом возле домов отдыха и баз детских лагерей.