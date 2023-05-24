Погода в СНГ: Казахстан и Беларусь готовятся к пляжному сезону, на Таджикистан надвигаются дожди с грозами

До 22 градусов тепла прогреется воздух в российской столице. Синоптики обещают переменную облачность, дождь и грозу в отдельных районах Москвы. А какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Восточно-Казахстанской области и Алматы объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается гроза с дождем и 20 градусов тепла. Жарче в Астане и Шымкенте. Там столбики термометров поднимутся до плюс 30-ти. В регионах страны водолазы начали обследование водоемов. Первым делом возле домов отдыха и баз детских лагерей.
«Во время погружения водолазы-спасатели нередко находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор», – отметил старший офицер Управления ДЧС Восточно-Казахстанской области Алмас Байжуминов.
Спасатели просят граждан посещать только санкционированные пляжи. А родителям напоминают, что нужно следить за детьми и не оставлять их у водоемов одних.
Беларусь
В юго-восточных областях Беларуси возможны кратковременные дожди, местами с грозами, а в столице солнечно. С каждым днем все теплее. Сегодня плюс 23. До лета еще неделя, но многие минчане уже открыли купальный сезон. На городские пляжи завезли семь с половиной тысяч кубометров песка. Специалисты установили лежаки, скамейки, кабинки для переодевания. Обновили детские площадки, а также щиты со спасательным оборудованием.
Таджикистан
В Душанбе лето пришло досрочно. На столбиках термометров – плюс 31. Но уже вечером на территории почти всей страны ожидаются грозы, дожди и град. Пока же граждане прячутся от солнца в тени или отдыхают у фонтанов. В магазинах вырос спрос на холодную воду и мороженое.