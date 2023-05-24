Загадочной пропажей белорусских альпинистов на Эльбрусе занялись следователи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Следственный комитет России начал проверку по факту пропажи шести белорусских альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА «Новости» . Группа туристов не выходит на связь с 21 мая. В МЧС альпинисты не регистрировались. Поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности .

К поиску, проверке и оперативно-розыскным мероприятиям подключены следователи и криминалисты следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, а также региональные управления МЧС и МВД. Сегодня задействовали также авиацию МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. В поисках участвуют более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8.

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