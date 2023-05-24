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Загадочной пропажей белорусских альпинистов на Эльбрусе занялись следователи

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Загадочной пропажей белорусских альпинистов на Эльбрусе занялись следователи
 МТРК «Мир»

Следственный комитет России начал проверку по факту пропажи шести белорусских альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА «Новости». Группа туристов не выходит на связь с 21 мая. В МЧС альпинисты не регистрировались. Поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.

К поиску, проверке и оперативно-розыскным мероприятиям подключены следователи и криминалисты следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, а также региональные управления МЧС и МВД. Сегодня задействовали также авиацию МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. В поисках участвуют более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8.

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Наземная группировка спасателей утром обследовала места ночевок у соседней вершины Утюг. Поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатах.

Об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус шести туристов из Беларуси стало известно во вторник утром. Вчера спасатели так и не смогли найти их, поэтому поиски продолжаются, несмотря на непогоду.



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Группа туристов не выходит на связь с 21 мая. Поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.
 
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