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Загадочной пропажей белорусских альпинистов на Эльбрусе занялись следователи
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Следственный комитет России начал проверку по факту пропажи шести белорусских альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает
К поиску, проверке и оперативно-розыскным мероприятиям подключены следователи и криминалисты следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, а также региональные управления МЧС и МВД. Сегодня задействовали также авиацию МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. В поисках участвуют более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатах.
Об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус шести туристов из Беларуси стало известно во вторник утром. Вчера спасатели так и не смогли найти их, поэтому поиски продолжаются, несмотря на непогоду.
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Группа туристов не выходит на связь с 21 мая. Поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.
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