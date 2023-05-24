Беларусь намерена уже в этом году отказаться от доллара и евро в торговле со странами ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси намерены полностью отказаться от расчетов в долларах и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС. Такую задачу власти поставили на текущий год, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков, сообщает РИА «Новости» .

«Расчеты в токсичных валютах – долларе США и евро – снижены. Цель на 2023 год – полностью отказаться от расчетов в долларах США и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС. А это остается у нас еще порядка 8% совокупных расчетов», – сказал он.

Снопков также отметил, что правительство вместе с Национальным банком заметно трансформировали работу финансовой инфраструктуры страны. Быстрые и четкие действия способствовали нормализации работы кредитных организаций и валютного рынка. Ранее выстроенная национальная платежная и расчетная инфраструктуры позволили избежать внешней блокировки торговых операций внутри страны. «Между белорусскими банками используется система передачи финансовой информации на базе Белорусского межбанковского расчетного центра, а также используются альтернативные способы передачи межбанковской информации», – добавил первый вице-премьер.

Чтобы обеспечить расчеты по внешнеторговым операциям в Национальном банке создали рабочую группу о координации проведения внешнеэкономических расчетов, на уровне банков организовали рабочие группы, которые должны оказывать максимальное содействие предприятиям в проведении внешнеторговых платежей.