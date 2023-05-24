ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Группа белорусских туристов, которые пропали в районе горы Эльбрус, обнаружена на горе Утюг на высоте 3800 метров, сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике в среду.

«Угрозы жизни людей нет. Решается вопрос о спуске туристов», – следует из сообщения.

В пресс-службе уточнили, что спасательная операция продолжалась в течение 36 часов в условиях сложного горного рельефа и неблагоприятных погодных условий.

Данные о том, что группа из шести белорусских туристов пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20. При этом туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски начались уже 23 мая, на следующий день группировка сил и средств, направленная на поиски людей, была увеличена в пять раз, к участию в операции привлекался вертолет Ми-8.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯХ ДРУГИЕ НОВОСТИ С ВИДЕО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристическая группа из шести человек не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прибыл с визитом в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2023
Mir24.TV Belarus
24.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика