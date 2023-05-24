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Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Группа белорусских туристов, которые пропали в районе горы Эльбрус, обнаружена на горе Утюг на высоте 3800 метров, сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике в среду.
Данные о том, что группа из шести белорусских туристов пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20. При этом туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.
Поиски начались уже 23 мая, на следующий день группировка сил и средств, направленная на поиски людей, была увеличена в пять раз, к участию в операции
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Туристическая группа из шести человек не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России.
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