Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли

Данные о том, что группа из шести белорусских туристов пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20. При этом туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски начались уже 23 мая, на следующий день группировка сил и средств, направленная на поиски людей, была увеличена в пять раз, к участию в операции привлекался вертолет Ми-8 .