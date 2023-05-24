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Первый за 30 лет авиарейс из Минска встретили в Мурманске: пассажиры оценили удобство

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый за 30 лет авиарейс из Минска встретили в Мурманске: пассажиры оценили удобство
 МТРК «Мир»

Путешествие за Северный полярный круг. Минск и Мурманск связал прямой авиарейс. Его удобства и востребованность оценила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«В северном регионе наша съемочная группа и белорусский авиаперевозчик впервые. Чтобы увидеть Заполярье, пролетели больше двух тысяч километров. Но даже гардероб менять не пришлось. Погода в Минске и Мурманске одинаково комфортная. На улице около 25 градусов тепла», – рассказала журналист.

У трапа пассажиров встречали с белорусским теплом и в национальной одежде. Татьяна Соколовская не только преподает в Арктическом университете, но и представляет сообщество белорусов в Мурманске. К встрече рейса долго готовилась и выбирала наряд.

«Это белорусское платье изо льна, вышиванка – традиционный наряд. Для нас сегодня архиважное событие, мы можем поприветствовать этот рейс. Многие белорусы с трепетом его ждали. Теперь есть возможность быстрее попасть на родину, также мы активно здесь представляем белорусскую культуру», – сказала представитель сообщества белорусов в Мурманске Татьяна Соколовская.

На регистрации много семей с детьми. Для таких пассажиров комфорт и время – важная составляющая.

«В Беларуси живут родители, ездим достаточно часто. Когда как получалось: то на самолетах, то на машине. Летим семьей. Ребенка на лето везем родителям в Беларусь. Очень удобно как для ребенка, так и для нас, что рейс прямой, без пересадки», – рассказала пассажир рейса Дарья Преснухина.

«У нас родители живут в Рогачеве. Мы хотим в Минске остановиться на неделю, посмотреть город. Прикупить детское питание ребенку, которое мы заказываем напрямую из Беларуси поставками в Мурманск. А теперь хотим попробовать настоящее, качественное, свежее», – отметила пассажир рейса Мария Акуленко.

На экскурсию по аэропорту у съемочной группы меньше часа. И снова вылет. Но и за это время можно узнать о регионе больше, чем предлагает интернет. В магазинах национальные сувениры из клыков и костей северных животных, местный шоколад, оленина, варенье из морошки и, конечно, рыба. Именно из Баренцева моря в белорусские магазины поступает треска, пикша и морской еж. А теперь будет еще больше. В этом году квоту на добычу морепродуктов увеличили.

«Для нас Республика Беларусь один из самых главных внешнеторговых партнеров. У нас по итогам прошлого года в восемь раз увеличился товарооборот. Губернатор Мурманской области в сентябре прошлого года встречался с президентом Беларуси, они договорились о новых направлениях сотрудничества в сфере логистики, перевалки белорусских грузов», – заявила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Беларусь в ответ поставляет в северную область России технику. Например, для горной добычи. Это ключевая промышленность Мурманского региона. Здесь работают более 300 «БелАЗов». На местных дорогах белорусская коммунальная техника и общественный транспорт. Сотрудничают регионы в гуманитарных областях, культуре и образовании.

Но прямой рейс связал Национальный аэропорт Минск с самым северным из трех аэропортов области.

«Это центральный аэропорт областной. Поэтому вся логистика строится через Мурманск и по туристическим направлениям. Поэтому он наиболее востребован», – сказал генеральный директор аэропорта Мурманск Евгений Садилов.

Курсировать новый рейс будет по вторникам. В пути меньше трех часов. В год через аэропорт Мурманск проходит больше миллиона пассажиров.

Прямой рейс из Минска в Мурманск помнят еще с советских времен. В современной Беларуси это первый подобный авиамаршрут.



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Теги: Минск
 
 
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