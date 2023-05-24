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Лукашенко прибыл с визитом в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл с визитом в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает БЕЛТА. Александр Лукашенко примет участие во II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023).

Лидер Беларуси представит приоритеты страны по ключевым направлениям сотрудничества. Кроме того, главы государств рассмотрят ход выполнения решений по развитию интеграции, а также обсудят итоги международной деятельности союза.

На полях саммита Александр Лукашенко проведет отдельные встречи со своими коллегами.



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Президент Беларуси представит приоритеты страны по ключевым направлениям сотрудничества и проведет отдельные встречи со своими коллегами.
 
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