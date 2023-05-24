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Лукашенко прибыл с визитом в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает
На полях саммита Александр Лукашенко проведет отдельные встречи со своими коллегами.
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Президент Беларуси представит приоритеты страны по ключевым направлениям сотрудничества и проведет отдельные встречи со своими коллегами.
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