Лукашенко прибыл с визитом в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает БЕЛТА . Александр Лукашенко примет участие во II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023).



Лидер Беларуси представит приоритеты страны по ключевым направлениям сотрудничества. Кроме того, главы государств рассмотрят ход выполнения решений по развитию интеграции, а также обсудят итоги международной деятельности союза.

На полях саммита Александр Лукашенко проведет отдельные встречи со своими коллегами.