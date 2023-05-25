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Школа молодых лидеров Союзного государства открылась в Беларуси
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Будущее Союзного государства за юными активистами. Об этом заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она провела встречу с участниками белорусско-российской молодежной школы союзных лидеров, сообщает «МИР 24».
На протяжении недели студенты и школьники из Беларуси и России вместе придумывают полезные для стран инициативы и разрабатывают планы по их реализации. Наталья Кочанова уверила: дельные предложения парламентарии поддержат. Всего в школе 31 человек. Все они прошли серьезный отбор.
«Я бы хотела осуществить проект, направленный на интеграцию в образовании», – поделилась планами участница белорусско-российской школы союзных лидеров Ольга Скидан.
Школа молодых лидеров
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Депутаты готовы рассмотреть инициативы участников белорусско-российской школы союзных лидеров.
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