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Школа молодых лидеров Союзного государства открылась в Беларуси

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее Союзного государства за юными активистами. Об этом заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она провела встречу с участниками белорусско-российской молодежной школы союзных лидеров, сообщает «МИР 24».

На протяжении недели студенты и школьники из Беларуси и России вместе придумывают полезные для стран инициативы и разрабатывают планы по их реализации. Наталья Кочанова уверила: дельные предложения парламентарии поддержат. Всего в школе 31 человек. Все они прошли серьезный отбор.

«Я бы хотела осуществить проект, направленный на интеграцию в образовании», – поделилась планами участница белорусско-российской школы союзных лидеров Ольга Скидан.

«Уже в университете являюсь активистом и студенческим лидером. И посчитала, что данная школа поможет прокачать свои знания и навыки еще больше и обрести новые знания и связи с российскими коллегами», – сказала участница белорусско-российской школы союзных лидеров Александра Горбатова.

Школа молодых лидеров Союзного государства – это пилотный проект. Такую совместную работу в будущем планируют сделать традиционной.



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Депутаты готовы рассмотреть инициативы участников белорусско-российской школы союзных лидеров.
 
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