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«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

25.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания
Евгений Симоненко.

«Если у вас проблемы, не волнуйтесь. Это значит, что вы в хорошей компании, среди живых. Если же вы убеждены, что у вас все замечательно, то ваша главная проблема в том, что вы не осознаете свои проблемы. При решении проблемы всегда начинайте с чистого листа», — с такой цитаты Ицхака Адизеса начал свое выступление на выездной встрече Клуба Про бизнес в Витебске генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко. Он рассказал, почему в бизнесе часто происходит разрыв между целями и полученным результатом, и дал основанные на собственном опыте советы, как все исправить.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба.

Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк.

«Люди работают не только за зарплату»

— Почему происходит разрыв между постановкой целей/задач и реализацией? Причин может быть несколько. Например, плохое ТЗ: люди неправильно поняли. Также может помешать отсутствие мотивации или контроля. А бывает, что все дело в банальной некомпетентности. Так или иначе все это влияет на выручку, формирует упущенную выгоду. Как это остановить?

Часто на этот вопрос отвечают так: «Собрать команду хорошую, которая все будет делать как надо». Это хорошее решение, но с кадрами есть проблемы. И вот что делать, если вам нужно решить задачу уже завтра, с нынешней командой? Вы просто не успеете собрать другую. И даже если вы вдруг позовете независимых экспертов, они не решат ваши задачи за вас — только, в лучшем случае, проведут диагностику и скажут, что делать в первую очередь. Но время-то все равно будет упущено.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Я предлагаю подумать, а в команде ли дело или в том, как ею управляют. Любой может получить сильные кадры, которые вовлечены в бизнес. Их надо обучать и мотивировать, стремиться к низкой «текучке». Например, в нашей розничной сети «текучка» составляла 56% в год. То есть компания вкладывала деньги в сотрудников, а они уходили. Их просто «перекупали». Тогда мы изменили принцип HR, сместили фокус на персонал. После этого у нас стал расти средний чек. У нас сейчас «текучка» составляет 8% за год.

26 мая 2023 года Евгений Симоненко выступит с бизнес-стендапом «Найти точки роста: как сделать, чтобы команда давала результат» в Клубе Про бизнес.

Подробности и билеты здесь.

Люди работают не только за зарплату. Но, если кроме зарплаты вы больше ничего не даете, сотрудник, который условно получает 1000 рублей, уйдет в другую компанию, если она ему предложит 1100. Он ведь не вовлечен в бизнес.

И разрыв между задачами и результатами кроется именно в этом — насколько сотрудники вовлечены и заинтересованы в результате. Как материально, так и морально.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Как организовать процессы правильно

Что происходит, когда вы ставите задачи своей команде? Итак, у нас с вами есть 2 грани: менеджеры (собственник, руководители) и исполнители (сотрудники, которые выполняют ту или иную задачу). Обычно у менеджеров появляется какой-то замысел, они «видят» в голове какой-то образ результата. Скажем, рост выручки на 30% или запуск новой линейки производства. Это понимание собственника и топ-менеджмента.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

А дальше руководители определяют решение и спускают задание на исполнителей, которые должны действовать. Простой алгоритм, да? Топ-менеджер спустил задачу руководителю отдела, который передал ее своему подчиненному и спокойно занимается своими делами. Выставляются точки промежуточного контроля, например, каждую неделю. При этом должна происходить корректировка и обратная связь.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

То есть исполнитель отчитывается своему руководителю, руководитель отчитывается собственнику либо вышестоящему топ-менеджеру. После этого задача опять уходит на исполнителя. Пока все просто. Но главное — это правильный вывод, который необходимо делать в моменте. Также важна корректная постановка задач — конкретных, оцифрованных, с лимитом времени и контрольными точками.

При этом лучше всего использовать не традиционное планирование, а Agile, потому что сейчас рынок динамичный, процессы меняются каждый день, конкуренция растет. Есть компании, которые определяют точку А и Б, потом двигаются между ними, не оглядываясь и ничего не корректируя. Но это убийственная стратегия для бизнеса в последние три года.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Но это все идеале. А что часто происходит в жизни?

Собственник ставит задачу — «Хочу, чтобы мы продавали нашу продукцию на Луне». Топ-менеджмент уходит думать и составляет подробный план реализации. Далее каждому подразделению прилетают отдельные задачи без четкого объяснения общей цели. И здесь образуется разрыв между замыслом и теми, кто его реализует. Исполнителями отдаются непонятные задания, а когда они говорят «Я не понимаю, что и как делать», им отвечают «Все просто, поставили KPI — делай». В итоге KPI не выполняется. Сотрудник не получает бонусы, мотивация падает. Что происходит дальше с исполнителями? Они выгорают, покидают компанию и так далее. Набирают новых исполнителей и компания пытается опять же навязать то, что было сделано людьми сверху, влиять на исполнителей, но это снова не приносит результата — и так по кругу.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Как этого избежать? Часто предлагают звать всех сотрудников на обсуждение. Но это заканчивается балаганом, а не конкретными решениями. Так же тупиково пытаться «продавать» всем сотрудникам, придуманную вами идею. Они не «купят», потому что не ощущают своей причастности к ней. Есть только один адекватный выход — собрать весь топ-менеджмент, несколько представителей среднего менеджмента и лучших исполнителей из разных отделов, а потом сесть с ними за стол и провести двухдневную стратегическую сессию. Вы просто послушаете, что говорят сотрудники. Все накидают свои мысли. Вы объясните и покажем свою цель. И в процессе обсуждения выработаете десяток возможных бизнес-решений, из которых потом можно выбрать 1−2 самых хороших. Так люди поймут, что будут выполнять задачу, которую почти что сами себе и поставили.

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По своему опыту могу сказать, что если вы вовлекаете своих сотрудников, то результат всегда к вам придет. А если людям дают только указания — ничего хорошего не получится.

«Собственнику нельзя отрываться от реальности»

Самое опасное, что может произойти в компании, — это отрыв собственника от реальности. У него появляются хотелки и фантазии, которые не имеют ничего общего с ситуацией в бизнесе. Этого, конечно, нельзя допускать.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Не менее тяжело приходится компании, когда собственник директивно говорит сотрудникам, что делать, и постоянно их жестко контролирует. У исполнителей тогда вырабатывается привычка действовать по указке. У них нет самостоятельности. Они сопротивляются изменениям и не готовы брать на себя ответственность. «Нам так сказали», «Это все кризис виноват», «Это ваше решение», «Я могу уйти в другую компанию», «Это ваши проблемы» — скорее всего, вам приходилось хоть раз слышать такие фразы от сотрудников. Эти реплики показывают, что в компании все не очень хорошо с мотивацией и вовлеченностью. А все потому, что работники не знают ни миссии, ни ценностей компании. Даже, если формально, на бумаге они существуют. И пока эта миссия и ценности не станут миссией и ценностями самого собственника, ничего не изменится.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Но даже если эти проблемы вы осознаете, все равно нет гарантии, что задачи будут реализованы. Нужно не только вовлечь сотрудников, но и хорошо узнать клиента, понять, чего он на самом деле хочет.

Ваша команда должна взаимодействовать с клиентом. Есть методологии, которые помогают это делать. Например, SCRUM. А топ-менеджмент в это время должен обеспечивать команду ресурсами. То есть руководители должны не только управлять, но и доносить до собственников информацию о том, что необходимо исполнителям для реализации цели. А собственники, в свою очередь, занимаются построением корпоративной культуры, ценностями, миссиями, кадровой политикой и взаимодействиями на всех уровнях. Схематически это выглядит примерно так:

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Мне очень нравится выражение: «Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Это правило действует и в бизнесе, потому что проблема может быть не в менеджменте или исполнителях, а в самой структуре работы или даже ценностях компании.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Вот вам реальный пример. Собственник собирает команду топ-менеджеров на совещание и говорит: «Я недоволен результатами, вы все уволены. Я нашел новых руководителей. Передайте им дела». Новая команда поработала полгода — и снова всех увольняют: «Вы бездари, но те бездари были лучше, чем вы». И так 5 лет подряд. На рынке эта компания вообще не котируется, хотя собственник готов платить хорошие деньги по рынку топ-менеджменту. Этот бизнес вряд ли будет успешным.

Анализ компетенций сотрудников

Чтобы не увольнять всех подряд, нужно заниматься своими сотрудниками. Есть очень хороший инструмент для проверки уровня компетенций работника и для осознания возможностей его роста. Инструмент простой — в виде матрицы:

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

5 уровней компетенции — от 1 до 5. Есть задачи, есть модель поведения и описание сотрудника. «Я» в этой матрице — руководитель, «Он» — подчиненный.

Что происходит, когда я беру сотрудника без опыта? Я ему ставлю цели и задачи, мы определяем план действий и поведения. Необходимо сделать то-то и то-то, сделать так-то и так-то. Срок такой-то. Это первый уровень. Здесь контрольные точки должны быть каждый день.

Второй уровень — это когда мы не уверены в опыте сотрудника. Четко ставлю задачи через KPI. Но модель поведения и план действий делаем уже совместно, обсуждаем. Но решение все равно за мной: «Я тебя послушаю, но скажу, как ты должен делать. Потому что я знаю лучше, чем ты». Контрольные точки нужны раз в несколько дней.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Третий уровень — это те, кто имеет опыт 3−5 лет и уже вышел на рынок как специалист. Такому человеку вы только ставите задачу, а модель поведения и план действий определяет он сам и высылает вам на согласование либо на обсуждение. Здесь можно контролировать раз в неделю или даже две. Отдельных сотрудников — раз в месяц. Зависит от степени доверия подчиненному.

Высший пилотаж, начинается на четвертом уровне, когда мы обсуждаем совместно задачи, когда говорим о том, что необходимо увеличить выручку. И сотрудник тут заявляет, что кроме выручки необходимо еще набрать клиентскую базу. Здесь у работника есть опыт, хорошая тактика поведения, но стратегическое решения еще под вопросом.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

А пятый уровень — это когда человек становится «вашей правой рукой». Вы довели ему одну глобальную цель. Задачи себе и команде, а также план действий он определяет сам. У него есть стратегия, понимание, видение, сотрудники и больше 5−7 лет работы — он четко понимает, что надо делать.

Теперь, глядя на эту матрицу, задайте себе вопрос: «Почему происходит разрыв между заданием и его исполнением?» Вы сотруднику второго уровня даете роль четвертого-пятого. Он, конечно, не знает, что делать.А вы думаете: «Я же плачу ему зарплату, настроил KPI. Пусть выполняет». Вы не получаете результата, выгоняете сотрудника и все повторяется. Даже если вы его не увольняете, сотрудник может перегореть, потому что пытается «тянуть». И если вы не берете его «под крыло» в этот момент, он просто уйдет. Мотивация будет на нуле.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

Еще руководители часто совершают такую ошибку: они не организуют процесс адаптации сотрудников на каждом из уровней. Мы хватаем человека с рынка, накидываем задачи и считаем, что он должен работать. А как же вход в компанию, в бизнес, понимание целей и миссии? Для руководителей среднего звена адаптация может занимать 3−6 месяцев, для исполнителя — до 3 месяцев. И если мы на этот процесс, грубо говоря, забиваем, сотрудники либо не выполняют задачи, которые вы даете, либо в целом не понимают, чего от них требуют.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

И главное — контроль должен присутствовать на любом уровне. Меняется только его периодичность. Даже если вы с работником становитесь фактически друзьями — нельзя снижать требовательность к результату.

«Если в машине сломался двигатель, не надо увольнять водителя». Почему сотрудники не выполняют ваши задания

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Теги: Витебск
 
 
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