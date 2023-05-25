Первый вице-премьер Беларуси Снопков назвал ключевую задачу правительства на этот год

«Мы готовимся к десятому Форуму регионов очень серьезно. Очень много контрактов, соглашений. Интерес высокий. Но у нас есть и целый ряд вопросов. Все-таки еще остаются барьеры. Особенно это касается лекарственных средств, ветпрепаратов», – отметил член президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый.

Потери на западных рынках удалось компенсировать на 80% за счет поставок в дружественные страны, заявил вице-премьер Николай Снопков.