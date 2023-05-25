ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый вице-премьер Беларуси Снопков назвал ключевую задачу правительства на этот год

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый вице-премьер Беларуси Снопков назвал ключевую задачу правительства на этот год
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевая задача правительства Беларуси – создать условия для роста зарплат. Об этом заявил первый вице-премьер страны Николай Снопков на совместном заседании обеих палат парламента.

В овальном зале Дома правительства обсудили состояние экономики страны. Главный вопрос – противодействие санкциям. Правительство приняло ряд ответных мер. В условиях ограничений и всплеска инфляции основные усилия были направлены на поддержку доходов людей. Так, с начала этого года на 21% повышена минимальная зарплата. Показательным стал и рост экспорта, в первом квартале он достиг рекордных за 10 лет показателей. Например, поставки в Россию выросли на 60%. Но предстоит решить ряд проблемных вопросов.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
«Положительным моментом является то, что мы добились удержания роста потребительских цен, то есть сдерживания инфляции. Что является отрицательным моментом – это то, что мы немножко не доработали по ВВП и инвестициям», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.

«Мы готовимся к десятому Форуму регионов очень серьезно. Очень много контрактов, соглашений. Интерес высокий. Но у нас есть и целый ряд вопросов. Все-таки еще остаются барьеры. Особенно это касается лекарственных средств, ветпрепаратов», – отметил член президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый.

Потери на западных рынках удалось компенсировать на 80% за счет поставок в дружественные страны, заявил вице-премьер Николай Снопков.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В овальном зале Дома правительства обсудили состояние экономики страны. Главный вопрос – противодействие санкциям.
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем пишут мировые СМИ: провал Десантиса в соцсетях и удар тайфуна «Мавар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2023
Mir24.TV Belarus
25.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика