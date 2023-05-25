|
Первый вице-премьер Беларуси Снопков назвал ключевую задачу правительства на этот год
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ключевая задача правительства Беларуси – создать условия для роста зарплат. Об этом заявил первый вице-премьер страны Николай Снопков на совместном заседании обеих палат парламента.
«Мы готовимся к десятому Форуму регионов очень серьезно. Очень много контрактов, соглашений. Интерес высокий. Но у нас есть и целый ряд вопросов. Все-таки еще остаются барьеры. Особенно это касается лекарственных средств, ветпрепаратов», – отметил член президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый.
Потери на западных рынках удалось компенсировать на 80% за счет поставок в дружественные страны, заявил вице-премьер Николай Снопков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В овальном зале Дома правительства обсудили состояние экономики страны. Главный вопрос – противодействие санкциям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)