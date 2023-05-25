Погода в СНГ: на востоке Казахстана начался селеопасный период, на юге Беларуси установилась жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями и 24 градуса тепла сегодня в Москве. Синоптики обещают кратковременный дождь и даже грозу . А какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



Кыргызстан



В Бишкеке +23. Ближе к вечеру синоптики обещают дождь. Осадки прогнозируют по всей республики. А в высокогорных районах продолжает идти снег. Накануне занесло перевал Тоо-Ашуу. Дорожная милиция просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении. А в Иссык-Кульской области на автодороге Каракол-Энильчек сошла лавина. Объем снежных масс – более 96-ти тысяч кубометров. Сейчас трассу уже расчистили, и она открыта для проезда.

Казахстан

В Казахстан пришла жара. В Алматы воздух прогреется до плюс 28-ми. А на западе страны столбики термометров поднимутся до отметки в 37 градусов. Чуть прохладнее в Восточно-Казахстанской области. Там начался селеопасный период. Обстановку ежедневно мониторят несколько сезонных гидропостов и один круглогодичный. Чтобы обезопасить населенные пункты и дороги, спасатели установили противоселевые щиты на опасных участках. Жителей просят временно воздержаться от походов в горы.