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Погода в СНГ: на востоке Казахстана начался селеопасный период, на юге Беларуси установилась жара

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на востоке Казахстана начался селеопасный период, на юге Беларуси установилась жара
 МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями и 24 градуса тепла сегодня в Москве. Синоптики обещают кратковременный дождь и даже грозу. А какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке +23. Ближе к вечеру синоптики обещают дождь. Осадки прогнозируют по всей республики. А в высокогорных районах продолжает идти снег. Накануне занесло перевал Тоо-Ашуу. Дорожная милиция просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении. А в Иссык-Кульской области на автодороге Каракол-Энильчек сошла лавина. Объем снежных масс – более 96-ти тысяч кубометров. Сейчас трассу уже расчистили, и она открыта для проезда.

Казахстан

В Казахстан пришла жара. В Алматы воздух прогреется до плюс 28-ми. А на западе страны столбики термометров поднимутся до отметки в 37 градусов. Чуть прохладнее в Восточно-Казахстанской области. Там начался селеопасный период. Обстановку ежедневно мониторят несколько сезонных гидропостов и один круглогодичный. Чтобы обезопасить населенные пункты и дороги, спасатели установили противоселевые щиты на опасных участках. Жителей просят временно воздержаться от походов в горы.

«Однако многие туристы нарушают меры безопасности и посещают опасные участки. Хотелось бы напомнить, что направляясь в горы, нужно обязательно ознакомиться с условиями погоды и получить информацию в мобильном приложении «Дармен». Если вы видите, что погодные условия не позволяют и существует опасность, лучше оставаться дома», – призвала пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

Беларусь

В южных областях Беларуси все жарче. Воздух прогреется до +27. На востоке ожидаются грозы, а в Минске комфортные 24 градуса и солнечно. Тем, кто хочет провести теплые дни за городом, стоит быть внимательными на трассах. Госинспекция охраны животного и растительного мира отмечает рост ДТП с участием копытных животных. За четыре месяца зарегистрировано более 900 аварий. Чаще под колеса попадают лоси, олени, косули, кабаны. Сейчас, под конец весны, животные как раз меняют сезонные места обитания.

Армения

В солнечной Армении сегодня пасмурно. Часть республики накроют дожди. Ожидаются осадки и в столице. Но погода теплая. Плюс 28. В Ереване началась подготовка к сезону аттракционов. В этом году в парках появятся американские горки и бустер – вышка с вращающейся на высоте кабиной. Сейчас рабочие проводят небольшой ремонт, проверяют технику и смазывают карусели.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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