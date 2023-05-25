О чем пишут мировые СМИ: провал Десантиса в соцсетях и удар тайфуна «Мавар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Губернатор Флориды Рон Десантис решил объявить о решении баллотироваться на пост президента США в Twitter, однако прямая трансляция сорвалась по техническим причинам. Это первый случай, когда крупный кандидат объявил о своем выдвижении на пост президента в социальных сетях, сообщает The Guardian . К трансляции подключились более 600 тысяч слушателей, однако почти сразу они стали жаловаться на перебои со звуком и сбоях в работе приложений. В результате трансляция стартовала на полчаса позже назначенного времени и со значительно меньшим количеством слушателей (около 40 тысяч).

На остров Гуам обрушился тайфун «Мавар». Его признали самым сильным штормом на территории США за последние несколько десятилетий, сообщает CNN . Тайфун сопровождался ураганным ветром и проливным дождем. Губернатор Гуама Дж. Лу Леон Герреро призвал жителей не покидать дома, пока условия не станут безопасными. В настоящее время на острове дуют тропические ветры с порывами в 60-80 км/час. Сообщений о жертвах не поступало. Синоптики прогнозируют, что по мере удаления от Гуама тайфун еще больше наберет силу и превратится в ураган 5-й категории.

В Казахстане создана первая криминалистическая цифровая лаборатория. Специалисты будут работать в двух направлениях, сообщает «Казахстанская правда» . Первое направление связано с компьютерно-техническими исследованиями с использованием программно-аппаратных комплексов. Они позволят, в частности, извлекать данные из телефонов и компьютеров, в том числе удаленные. Второе направление – портретные исследования с идентификацией личности по биометрическим признакам. Это новые виды исследований в системе МВД, сейчас сотрудников обучают работе с новой техникой.

Полоцк (Беларусь) отметит 1161-летие. Праздничные мероприятия пройдут 26-28 мая, сообщает БелТА . В день начала торжеств у памятного знака «Полоцк – колыбель белорусской государственности» поднимут флаг города. В праздничную программу войдут гастрофест, шествие трудовых коллективов, мотопарад и выставка мототехники, конкурс исполнителей и детская творческая мастерская. Поклонники истории смогут побывать на лекции в Полоцком государственном университете, где расскажут о результатах раскопок 2021-2022 годов.