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О чем пишут мировые СМИ: провал Десантиса в соцсетях и удар тайфуна «Мавар»

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Губернатор Флориды Рон Десантис решил объявить о решении баллотироваться на пост президента США в Twitter, однако прямая трансляция сорвалась по техническим причинам. Это первый случай, когда крупный кандидат объявил о своем выдвижении на пост президента в социальных сетях, сообщает The Guardian. К трансляции подключились более 600 тысяч слушателей, однако почти сразу они стали жаловаться на перебои со звуком и сбоях в работе приложений. В результате трансляция стартовала на полчаса позже назначенного времени и со значительно меньшим количеством слушателей (около 40 тысяч).

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Губернатор Флориды потерпел неудачу, решив объявить о старте своей президентской кампании в соцсетях. На остров Гуам (США) обрушился мощный тайфун.
 
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