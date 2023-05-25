О чем пишут мировые СМИ: провал Десантиса в соцсетях и удар тайфуна «Мавар»

Губернатор Флориды Рон Десантис решил объявить о решении баллотироваться на пост президента США в Twitter, однако прямая трансляция сорвалась по техническим причинам. Это первый случай, когда крупный кандидат объявил о своем выдвижении на пост президента в социальных сетях, сообщает The Guardian. К трансляции подключились более 600 тысяч слушателей, однако почти сразу они стали жаловаться на перебои со звуком и сбоях в работе приложений. В результате трансляция стартовала на полчаса позже назначенного времени и со значительно меньшим количеством слушателей (около 40 тысяч).
На остров Гуам обрушился тайфун «Мавар». Его признали самым сильным штормом на территории США за последние несколько десятилетий, сообщает CNN. Тайфун сопровождался ураганным ветром и проливным дождем. Губернатор Гуама Дж. Лу Леон Герреро призвал жителей не покидать дома, пока условия не станут безопасными. В настоящее время на острове дуют тропические ветры с порывами в 60-80 км/час. Сообщений о жертвах не поступало. Синоптики прогнозируют, что по мере удаления от Гуама тайфун еще больше наберет силу и превратится в ураган 5-й категории.
В Казахстане создана первая криминалистическая цифровая лаборатория. Специалисты будут работать в двух направлениях, сообщает «Казахстанская правда». Первое направление связано с компьютерно-техническими исследованиями с использованием программно-аппаратных комплексов. Они позволят, в частности, извлекать данные из телефонов и компьютеров, в том числе удаленные. Второе направление – портретные исследования с идентификацией личности по биометрическим признакам. Это новые виды исследований в системе МВД, сейчас сотрудников обучают работе с новой техникой.
Полоцк (Беларусь) отметит 1161-летие. Праздничные мероприятия пройдут 26-28 мая, сообщает БелТА. В день начала торжеств у памятного знака «Полоцк – колыбель белорусской государственности» поднимут флаг города. В праздничную программу войдут гастрофест, шествие трудовых коллективов, мотопарад и выставка мототехники, конкурс исполнителей и детская творческая мастерская. Поклонники истории смогут побывать на лекции в Полоцком государственном университете, где расскажут о результатах раскопок 2021-2022 годов.
В Бишкеке пройдет большой туристический фестиваль. Ожидается, что его посетят более 10 тысяч человек, сообщает «Вечерний Бишкек». По словам организаторов, мероприятие станет «мощным толчком для старта турсезона-2023». Запланированы деловые встречи представителей туристической отрасли, выступления известных экспертов в сфере экотуризма и развития туристических мест. Обычные посетители смогут больше узнать о различных туристических предложениях.