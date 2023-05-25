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Лукашенко призвал активизировать взаимодействие ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Москве заявил, что страны ЕАЭС совместными усилиями могут создать один из центров нового многополярного мира.

«Убежден, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира», – заявил белорусский лидер.

Он также призвал к активизации взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН в качестве ответа на давление Запада. По мнению президента Беларуси ЕАЭС должен выработать собственные меры реагирования и на климатические вызовы в противовес «зеленым инициативам» ЕС.

«Разрабатываемый в странах ЕС механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю. ЕС получит дополнительную возможность для маневра: товары, признанные чистыми, будут допускаться на рынок, а то, что им не нужно, просто блокироваться. Они умеют это делать», – отметил Лукашенко.

Объемы прямых инвестиций в экономику стран ЕАЭС растут

За счет чего и каковы перспективы?
По его мнению, следует ликвидировать в ЕАЭС все существующие барьеры и ускорить формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

«По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка», – подчеркнул президент Беларуси.

Отметил Лукашенко и большую работу по формированию общего рынка госзакупок. Для его дальнейшего развития требуется подписание и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи, добавил президент.

«Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза», – подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, при определении стратегии развития ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства.

«Беларусь поддерживает инициированную в рамках российского председательства необходимость определения подходов к формированию новой стратегии развития интеграции до 2030 года, а может, и где-то до 2045 года. В то же время хочу подчеркнуть, что при подготовке актуальных стратегических документов … может представлять интерес опыт реализации некоторых инициатив… – нашему союзу это важно – на уровне Союзного государства Беларуси и России, о котором вчера на форуме так много говорил президент Казахстана», – отметил Лукашенко.

Он также призвал «прорубить окно» в страны Юго-Востока – развивать логистические механизмы и либерализовать автомобильные перевозки в третьи страны.

«Это бездонный рынок для отечественных товаров», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно. Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, отметил российский лидер.



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Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Москве.
 
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