Лукашенко призвал активизировать взаимодействие ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Москве заявил, что страны ЕАЭС совместными усилиями могут создать один из центров нового многополярного мира.

«Убежден, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира», – заявил белорусский лидер.

Он также призвал к активизации взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН в качестве ответа на давление Запада. По мнению президента Беларуси ЕАЭС должен выработать собственные меры реагирования и на климатические вызовы в противовес «зеленым инициативам» ЕС.

«Разрабатываемый в странах ЕС механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю. ЕС получит дополнительную возможность для маневра: товары, признанные чистыми, будут допускаться на рынок, а то, что им не нужно, просто блокироваться. Они умеют это делать», – отметил Лукашенко.

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За счет чего и каковы перспективы?