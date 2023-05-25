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Лукашенко призвал активизировать взаимодействие ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Москве заявил, что страны ЕАЭС совместными усилиями могут создать один из центров нового многополярного мира.
Он также призвал к активизации взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН в качестве ответа на давление Запада. По мнению президента Беларуси ЕАЭС должен выработать собственные меры реагирования и на климатические вызовы в противовес «зеленым инициативам» ЕС.
«По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка», – подчеркнул президент Беларуси.
Отметил Лукашенко и большую работу по формированию общего рынка госзакупок. Для его дальнейшего развития требуется подписание и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи, добавил президент.
«Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза», – подчеркнул Лукашенко.
По его мнению, при определении стратегии развития ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства.
Он также призвал «прорубить окно» в страны Юго-Востока – развивать логистические механизмы и либерализовать автомобильные перевозки в третьи страны.
«Это бездонный рынок для отечественных товаров», – подчеркнул белорусский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что
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Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Москве.
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