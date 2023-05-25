Где найти подработку на лето белорусским студентам?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Белорусских студентов ждут на предприятиях страны. Доступны профессии швеи, грузчика, официанта, полевода и другие. Труд оплачивается, а предприятия присматривают будущих сотрудников. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева наблюдала за работой студотрядов.



К выбору первого в жизни места работы выпускница колледжа Руслана Савченко отнеслась серьезно. Изучила рынок труда и в студотряде подобрала идеальное место. Теперь на заводе размягчает, разглаживает и красит кожу. В планах работать на предприятии и после окончания учебы.



«Ты видишь все своими глазами, как все происходит. Сложности: тяжелая кожа, самой таскать это все тяжело. А так, ну, машины, пока разберешься, как они включаются, выключаются, все. Плюсы? Лишнюю денежку можно заработать себе, учиться коммуницировать с людьми, знакомства новые», – отметила студентка Минского колледжа технологии и дизайна легкой промышленности Руслана Савченко.

К лету на заводе ждут наплыва студентов. Для них это и возможность закрепить знания на практике, и неплохо заработать. К тому же на время работы предоставляют жилье, а предприятия за счет дополнительных рук наращивают объемы производства.

«В прошлом году у нас был студотряд, и в этом году. Мы очень довольны своими молодыми работниками, они получают у нас здесь профессию и очень хорошо нам помогают. Девчата обучаются тянульщиком, аппретурщиком кож, все такие профессии, которые в цеху», – рассказала заместитель начальника красильно-отделочного участка Елена Фираго.

А эти студентки ждать последнего года учебы не стали. Нашли работу сразу на первом курсе, осваивают профессию санитара. Такой опыт точно пригодится в будущем.

Иностранных студентов в России станет больше

Благодаря чему?