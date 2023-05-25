Где найти подработку на лето белорусским студентам?

Белорусских студентов ждут на предприятиях страны. Доступны профессии швеи, грузчика, официанта, полевода и другие. Труд оплачивается, а предприятия присматривают будущих сотрудников. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева наблюдала за работой студотрядов.
К выбору первого в жизни места работы выпускница колледжа Руслана Савченко отнеслась серьезно. Изучила рынок труда и в студотряде подобрала идеальное место. Теперь на заводе размягчает, разглаживает и красит кожу. В планах работать на предприятии и после окончания учебы.
«Ты видишь все своими глазами, как все происходит. Сложности: тяжелая кожа, самой таскать это все тяжело. А так, ну, машины, пока разберешься, как они включаются, выключаются, все. Плюсы? Лишнюю денежку можно заработать себе, учиться коммуницировать с людьми, знакомства новые», – отметила студентка Минского колледжа технологии и дизайна легкой промышленности Руслана Савченко.
К лету на заводе ждут наплыва студентов. Для них это и возможность закрепить знания на практике, и неплохо заработать. К тому же на время работы предоставляют жилье, а предприятия за счет дополнительных рук наращивают объемы производства.
«В прошлом году у нас был студотряд, и в этом году. Мы очень довольны своими молодыми работниками, они получают у нас здесь профессию и очень хорошо нам помогают. Девчата обучаются тянульщиком, аппретурщиком кож, все такие профессии, которые в цеху», – рассказала заместитель начальника красильно-отделочного участка Елена Фираго.
А эти студентки ждать последнего года учебы не стали. Нашли работу сразу на первом курсе, осваивают профессию санитара. Такой опыт точно пригодится в будущем.
«Это хоть какой-то опыт, на первом курсе еще пока особо ничего не знаем, а тут видим манипуляции медсестер, инъекции, капельницы, нам тут рассказывают, как правильно что делается», – поделилась студентка Минского государственного медицинского колледжа Ульяна Корошенок.
«Это не трудно, главное – успевать делать все вовремя, не забрасывать учебу и, поскольку работа у нас только по выходным, то это не так уж и сложно», – сказала студентка Минского государственного медицинского колледжа истина Кручинина.
В этом году заявки в студотряды подали больше 19 тысяч студентов. Работу совмещают с летней практикой в вузах. Профессий много – от сельхозработника до вожатого в лагере, волонтера и даже проводника поезда.
«Нам есть, что предложить молодым ребятам со стороны наших отечественных нанимателей. У нас свыше 38,5 тысячи мест для работы, это свыше 1250 объектов. И, конечно, мы видим, что сегодня молодые ребята хотят работать в составе студенческих отрядов», – сообщил второй секретарь ЦК Белорусского союза молодежи Александр Прохоров.
В этом году движению студотрядов исполняется 60 лет. Белорусских студентов сегодня ждут и за пределами республики. Например, на проекте Союзного государства в космодроме «Восточный».