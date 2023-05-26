Министры обороны стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности и реагирования на угрозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как оперативно реагировать на кризисные ситуации и сохранять безопасность в стране, обсудили в Минске министры обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает «МИР 24».

Шесть стран-участниц – Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – подвели промежуточные итоги в работе ОДКБ. Новые цели – противодействовать угрозам в регионах и провести совместные учения. Их запланировали уже на следующий год. Уточнили на встрече и некоторые документы.

«Мы с коллегами отметили необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу организации и национально-правовые акты наших государств, которые определяют оперативность принятия решений задействования коллективных сил безопасности», – сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.