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Министры обороны стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности и реагирования на угрозы
26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как оперативно реагировать на кризисные ситуации и сохранять безопасность в стране, обсудили в Минске министры обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает «МИР 24».
Шесть стран-участниц – Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – подвели промежуточные итоги в работе ОДКБ. Новые цели – противодействовать угрозам в регионах и провести совместные учения. Их запланировали уже на следующий год. Уточнили на встрече и некоторые документы.
В этом году
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Совет министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности, где подвели промежуточные итоги работы, прошел в Минске.
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