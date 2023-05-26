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Беларусь построит порт в Мурманской области

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь построит порт в Мурманской области
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь намерена построить в Мурманской области собственный порт, об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Создание новой логистической точки он обсудил с губернатором Андреем Чибисом во время рабочего визита в российский регион, передает телеканал «МИР 24».

«Почему именно здесь? Потому что совокупность уникальных факторов. Во-первых, незамерзающий Кольский залив, во-вторых, свободный выход в два, условно говоря, океана. И здесь мы, не только мы, все, кто работает и будет работать через Мурманск, все лишены рисков, которые потенциально могут быть связаны с какими-то проблемами в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов. Ждать можно от наших бывших партнеров всего чего угодно, поэтому мы всегда делаем какие-то страховки», – объяснил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Беларусь уже переправляет грузы через Мурманские порты. С начала года экспортировали 95 тысяч тонн. Среди перспективных направлений для сотрудничества – поставка в российский регион пассажирского транспорта и лифтов. Так, в Заполярье скоро появятся белорусские троллейбусы. А белорусские лифты уже можно найти во многих домах Мурманска. Их поставки увеличат. В прошлом году товарооборот между регионами стал рекордным и достиг $286 млн.

Сотрудничают регионы и в сфере туризма. На этой неделе между Минском и Мурманском наладили авиасообщение. Теперь путь занимает меньше трех часов.



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Среди перспективных направлений для сотрудничества – поставка в российский регион пассажирского транспорта и лифтов.
 
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