Беларусь построит порт в Мурманской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена построить в Мурманской области собственный порт, об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Создание новой логистической точки он обсудил с губернатором Андреем Чибисом во время рабочего визита в российский регион, передает телеканал «МИР 24».

«Почему именно здесь? Потому что совокупность уникальных факторов. Во-первых, незамерзающий Кольский залив, во-вторых, свободный выход в два, условно говоря, океана. И здесь мы, не только мы, все, кто работает и будет работать через Мурманск, все лишены рисков, которые потенциально могут быть связаны с какими-то проблемами в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов. Ждать можно от наших бывших партнеров всего чего угодно, поэтому мы всегда делаем какие-то страховки», – объяснил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.