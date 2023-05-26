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Последний звонок прозвенел для выпускников белорусских школ

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последний звонок прозвенел для выпускников белорусских школ
 МТРК «Мир»

В Беларуси прошли последние звонки для выпускников 9-ых и 11-ых классов. Дипломы и медали они получат позже. А сегодня на торжественных линейках более 150 тысяч юношей и девушек принимали поздравления и прощались с педагогами, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Наша звездочка» – так называют Андрея Петровского учителя этой школы. Для победителя республиканской олимпиады по немецкому языку открыты многие вузы страны, а он выбрал необычный путь.

«Мне нравятся собаки. Думаю, кинологом стану. Почему? Не знаю, люблю собак. А так, могу стать программистом, IT-страна все-таки. Экономистом. Любые профессии, любые специальности. Все благодаря этой гимназии», – отметил выпускник Андрей Петровский.

Будущие бизнес-аналитики, управленцы, ученые, врачи… С гимназией прощается 71 выпускник. Мечты и цели разные, часто амбициозные, а слова благодарности похожи. Вчерашние школьники признаются: поддержка учителей помогла справиться со страхом при выборе профессии.

«Мечтаю стать политиком. Поступаю в Академию управления. Моя мечта стать послом. Иду к своей цели», – заявил выпускник Вячеслав Трушко.

«Школа нам дала лучших преподавателей и однозначно хороших собеседников в качестве одноклассников. Очень хорошие учителя. Я всем очень благодарна. Каждый дал свою частичку нам и знания. Каждый достаточно нам много знаний дал. Они нам пригодятся в будущем, я уверена. Мы справимся, благодаря их советам», – сказали выпускники Виктор Маньковский и Ксения Прохоревич.

Педагоги сегодня забыли о всех невыполненных домашних заданиях и шалостях учеников. Для каждого свой класс – лучший.

«Очень веселый, непослушный. Но в нужных ситуациях сплоченный. Не подведут никогда. На них всегда можно было положиться. Но никогда нельзя было расслабляться», – отметил классный руководитель Илона Чудинова.

«Это лучшие ребята. Отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных конкурсов. Каждый год мы выпускаем ребят с гордостью, но и с грустью», – призналась директор гимназии Оксана Палазник.

Нынешние выпускники – первопроходцы. Поступают в вузы по новым правилам. Позади уже два централизованных экзамена вместо обычных школьных. А впереди тестирование лишь по одному предмету вместо трех.

«Выпускной экзамен за курс общеобразовательной школы будет являться одновременно и возможностью получения сертификата для поступления в учреждения высшего образования. Это, конечно, существенным образом облегчает жизнь нашим выпускникам 11-х классов. Более того, мы получаем абсолютно объективно справедливую оценку знаний всех выпускников за курс базовых школ», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Последний звонок. Последний вальс, объятия и фото у стен родной школы. Но перед взрослой жизнью они успеют собраться еще раз 10 июня на выпускном балу.

Программу последних звонков по всей стране посвятили Году мира и созидания.



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На торжественных линейках более 150 тысяч юношей и девушек приняли поздравления и попрощались с педагогами.
 
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