Последний звонок прозвенел для выпускников белорусских школ

В Беларуси прошли последние звонки для выпускников 9-ых и 11-ых классов. Дипломы и медали они получат позже. А сегодня на торжественных линейках более 150 тысяч юношей и девушек принимали поздравления и прощались с педагогами, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Наша звездочка» – так называют Андрея Петровского учителя этой школы. Для победителя республиканской олимпиады по немецкому языку открыты многие вузы страны, а он выбрал необычный путь.
«Мне нравятся собаки.Думаю, кинологом стану. Почему? Не знаю, люблю собак. А так, могу стать программистом, IT-страна все-таки. Экономистом. Любые профессии, любые специальности. Все благодаря этой гимназии», – отметил выпускник Андрей Петровский.
Будущие бизнес-аналитики, управленцы, ученые, врачи… С гимназией прощается 71 выпускник. Мечты и цели разные, часто амбициозные, а слова благодарности похожи. Вчерашние школьники признаются: поддержка учителей помогла справиться со страхом при выборе профессии.
«Мечтаю стать политиком. Поступаю в Академию управления. Моя мечта стать послом. Иду к своей цели», – заявил выпускник Вячеслав Трушко.
«Школа нам дала лучших преподавателей и однозначно хороших собеседников в качестве одноклассников. Очень хорошие учителя. Я всем очень благодарна. Каждый дал свою частичку нам и знания. Каждый достаточно нам много знаний дал. Они нам пригодятся в будущем, я уверена. Мы справимся, благодаря их советам», – сказали выпускники Виктор Маньковский и Ксения Прохоревич.
Педагоги сегодня забыли о всех невыполненных домашних заданиях и шалостях учеников. Для каждого свой класс – лучший.
«Очень веселый, непослушный. Но в нужных ситуациях сплоченный. Не подведут никогда. На них всегда можно было положиться. Но никогда нельзя было расслабляться», – отметил классный руководитель Илона Чудинова.
«Это лучшие ребята. Отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных конкурсов. Каждый год мы выпускаем ребят с гордостью, но и с грустью», – призналась директор гимназии Оксана Палазник.
Нынешние выпускники – первопроходцы. Поступают в вузы по новым правилам. Позади уже два централизованных экзамена вместо обычных школьных. А впереди тестирование лишь по одному предмету вместо трех.
«Выпускной экзамен за курс общеобразовательной школы будет являться одновременно и возможностью получения сертификата для поступления в учреждения высшего образования. Это, конечно, существенным образом облегчает жизнь нашим выпускникам 11-х классов. Более того, мы получаем абсолютно объективно справедливую оценку знаний всех выпускников за курс базовых школ», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.
Последний звонок. Последний вальс, объятия и фото у стен родной школы. Но перед взрослой жизнью они успеют собраться еще раз 10 июня на выпускном балу.
Программу последних звонков по всей стране посвятили Году мира и созидания.