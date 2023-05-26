Последний звонок прозвенел для выпускников белорусских школ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси прошли последние звонки для выпускников 9-ых и 11-ых классов. Дипломы и медали они получат позже. А сегодня на торжественных линейках более 150 тысяч юношей и девушек принимали поздравления и прощались с педагогами, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Наша звездочка» – так называют Андрея Петровского учителя этой школы. Для победителя республиканской олимпиады по немецкому языку открыты многие вузы страны, а он выбрал необычный путь.

«Мне нравятся собаки. Думаю, кинологом стану. Почему? Не знаю, люблю собак. А так, могу стать программистом, IT-страна все-таки. Экономистом. Любые профессии, любые специальности. Все благодаря этой гимназии», – отметил выпускник Андрей Петровский.

Будущие бизнес-аналитики, управленцы, ученые, врачи… С гимназией прощается 71 выпускник. Мечты и цели разные, часто амбициозные, а слова благодарности похожи. Вчерашние школьники признаются: поддержка учителей помогла справиться со страхом при выборе профессии.



«Мечтаю стать политиком. Поступаю в Академию управления. Моя мечта стать послом. Иду к своей цели», – заявил выпускник Вячеслав Трушко.