Большой театр Беларуси отмечает 90-летие постановкой «Кармен»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

90 лет назад история Большого театра Беларуси началась с оперы Жоржа Бизе «Кармен». Главная роль уже несколько раз передавалась по наследству от мастера к новому ученику. Корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова – о бессмертной роковой красавице в красном.

Красная помада и алая роза в волосах – главные атрибуты Кармен. Эта партия для оперной певицы Оксаны Волковой – визитная карточка.

«Я пела Кармен в Риге, и она была вся в татуировках, в косухе, в джинсах. Были разные Кармен на Кубе, где угодно. Но это, прежде всего, характер. Женщина яркая, которая живет свою жизнь, не подчиняясь никому, по своим правилам и навсегда остается символом свободы и любви», – рассказала заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.

Меццо-сопрано Оксана Волкова – третье поколение белорусских Кармен. Училась у преподавателя Лидии Галушкиной, которая получила роль по наследству от первой Кармен Ларисы Александровской.

«Лариса Помпеевна была уникальной женщиной, как певица и как режиссер. И она передала все, что она знала об этой партии и умела моему педагогу Лидии Ивановне Галушкиной, которой бы в этом сезоне исполнилось 100 лет. У нас такой огромный юбилей. И я в этот день с благодарностью вспоминаю своего педагога», – призналась заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.

В середине 1970-х на сцене Большого появилась другая версия спектакля «Кармен-сюита». Ее поставил молодой и амбициозный балетмейстер Валентин Елизарьев из Ленинграда. «Кармен» Валентина Елизарьева без юбки фламенко и испанского гребня пейнета в костюме песочного цвета с распущенными волосами. Самая обнаженная и беззащитная в разноцветной толпе. И погибнет она не от удара кинжала, а в объятиях Хосе.