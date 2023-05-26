|
Большой театр Беларуси отмечает 90-летие постановкой «Кармен»
26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
90 лет назад история Большого театра Беларуси началась с оперы Жоржа Бизе «Кармен». Главная роль уже несколько раз передавалась по наследству от мастера к новому ученику. Корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова – о бессмертной роковой красавице в красном.
Красная помада и алая роза в волосах – главные атрибуты Кармен. Эта партия для оперной певицы Оксаны Волковой – визитная карточка.
Меццо-сопрано Оксана Волкова – третье поколение белорусских Кармен. Училась у преподавателя Лидии Галушкиной, которая получила роль по наследству от первой Кармен Ларисы Александровской.
«Лариса Помпеевна была уникальной женщиной, как певица и как режиссер. И она передала все, что она знала об этой партии и умела моему педагогу Лидии Ивановне Галушкиной, которой бы в этом сезоне исполнилось 100 лет. У нас такой огромный юбилей. И я в этот день с благодарностью вспоминаю своего педагога», – призналась заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.
В середине 1970-х на сцене Большого появилась другая версия спектакля «Кармен-сюита». Ее поставил молодой и амбициозный балетмейстер Валентин Елизарьев из Ленинграда. «Кармен» Валентина Елизарьева без юбки фламенко и испанского гребня пейнета в костюме песочного цвета с распущенными волосами. Самая обнаженная и беззащитная в разноцветной толпе. И погибнет она не от удара кинжала, а в объятиях Хосе.
Сегодня «Кармен», завтра «Аида», послезавтра «Набукко». Каждый день в репертуаре Большого новый спектакль. Когда занавес закрывается, за ним начинается третье действие. Специалисты разбирают декорации до пустой сцены, чтобы утром собрать новый мир.
«У нас есть сотрудник, который 40 лет отдал театру. Я не знаю, как он держит в голове всю полностью историю каждого спектакля. Как я говорю, на этих людях держится репертуар», – добавила заведующая художественно-постановочной частью Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь Татьяна Ереза.
Их имен и фамилий нет на афишах. Таких сотрудников в Большом театре оперы и балета почти тысяча. Все они вносят свой вклад, чтобы при каждом открытии занавеса Кармен оживала снова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине 70-х на сцене появилась другая версия спектакля «Кармен-сюита», ее поставил молодой и амбициозный балетмейстер Валентин Елизарьев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)