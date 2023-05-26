ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Большой театр Беларуси отмечает 90-летие постановкой «Кармен»

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой театр Беларуси отмечает 90-летие постановкой «Кармен»
 МТРК «Мир»

90 лет назад история Большого театра Беларуси началась с оперы Жоржа Бизе «Кармен». Главная роль уже несколько раз передавалась по наследству от мастера к новому ученику. Корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова – о бессмертной роковой красавице в красном.

Красная помада и алая роза в волосах – главные атрибуты Кармен. Эта партия для оперной певицы Оксаны Волковой – визитная карточка.

«Я пела Кармен в Риге, и она была вся в татуировках, в косухе, в джинсах. Были разные Кармен на Кубе, где угодно. Но это, прежде всего, характер. Женщина яркая, которая живет свою жизнь, не подчиняясь никому, по своим правилам и навсегда остается символом свободы и любви», – рассказала заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.

Меццо-сопрано Оксана Волкова – третье поколение белорусских Кармен. Училась у преподавателя Лидии Галушкиной, которая получила роль по наследству от первой Кармен Ларисы Александровской.

«Лариса Помпеевна была уникальной женщиной, как певица и как режиссер. И она передала все, что она знала об этой партии и умела моему педагогу Лидии Ивановне Галушкиной, которой бы в этом сезоне исполнилось 100 лет. У нас такой огромный юбилей. И я в этот день с благодарностью вспоминаю своего педагога», – призналась заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.

В середине 1970-х на сцене Большого появилась другая версия спектакля «Кармен-сюита». Ее поставил молодой и амбициозный балетмейстер Валентин Елизарьев из Ленинграда. «Кармен» Валентина Елизарьева без юбки фламенко и испанского гребня пейнета в костюме песочного цвета с распущенными волосами. Самая обнаженная и беззащитная в разноцветной толпе. И погибнет она не от удара кинжала, а в объятиях Хосе.

«Образ Кармен и новеллы Мериме меня волновал со времен юношеских. Вообще, тема женщин меня очень волнует. И практически все спектакли, которые я поставил в этом театре, они посвящены, прежде всего, женщине», – отметил народный артист СССР, профессор Валентин Елизарьев.

Сегодня «Кармен», завтра «Аида», послезавтра «Набукко». Каждый день в репертуаре Большого новый спектакль. Когда занавес закрывается, за ним начинается третье действие. Специалисты разбирают декорации до пустой сцены, чтобы утром собрать новый мир.

«У нас есть сотрудник, который 40 лет отдал театру. Я не знаю, как он держит в голове всю полностью историю каждого спектакля. Как я говорю, на этих людях держится репертуар», – добавила заведующая художественно-постановочной частью Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь Татьяна Ереза.

Их имен и фамилий нет на афишах. Таких сотрудников в Большом театре оперы и балета почти тысяча. Все они вносят свой вклад, чтобы при каждом открытии занавеса Кармен оживала снова.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине 70-х на сцене появилась другая версия спектакля «Кармен-сюита», ее поставил молодой и амбициозный балетмейстер Валентин Елизарьев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как делать депиляцию кассетным воском в домашних условиях?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2023
Mir24.TV Belarus
26.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика