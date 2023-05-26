Белорусские пляжи подготовили к началу купального сезона

«Я два дня только здесь, приехала из Крыма. Вот вышла с внуками прогуляться. Здесь чище и все сделано для людей. Для людей, для детей, для взрослых. Очень комфортно», – добавила отдыхающая Аиши.

Новые кабинки, беседки, шезлонги, детские площадки. К купальному сезону пляжи обновили. Акцент на безопасности и комфорте.

«Оборудование, которое аварийное, меняется ежегодно. Что-то приносим всегда новое, интересное. В этом году, например, было установлено более 600 единиц такого оборудования», – рассказал генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой» Александр Ермолович.

За качеством воды следит санэпидемстанция. Проверки – каждую неделю. Купаться запрещают в водоемах с опасными бактериями. Чаще всего это кишечная палочка.

«В принципе, посидеть возле воды – пожалуйста. Но, чтобы люди не лезли в воду, чтобы люди не подвергали себя опасности, заражению различного рода заболеваний. Мы готовим соответствующие документы, и на данных районах ограничивается купание», – отметил врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены минского центра гигиены и эпидемиологии Вадим Михайловский.

В этом году в Минске можно купаться в 23-х местах. Все эти пляжи уже прошли проверки. И готовы к наплыву отдыхающих. Летом в Беларуси работают около полутора тысяч спасателей на воде.