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Белорусские пляжи подготовили к началу купального сезона

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пляжи подготовили к началу купального сезона
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси готовятся к началу купального сезона. Проверяют безопасность водоемов, устанавливают шезлонги и зонты, готовят детские пляжи. В рейде со спасателями побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Главное – очистить дыхательные пути. Михаил Кулаков знает, как спасти утопающего. Техника отработана до автоматизма. Летом оказывать такую помощь приходится нередко.

«Разные случаи бывают. Чаще всего происходит при алкогольном опьянении. Реанимационные мероприятия и гибель головного мозга происходит за пять-семь минут», – отметил медработник спасательной станции Михаил Кулаков.

Чтобы таких случаев было меньше, спасатели патрулируют пляжи и с воды, и с берега. Если человек заплыл за буйки или купается в запрещенном месте, его сначала предупреждают, потом штрафуют.

«Особо пристальное внимание у нас за детьми. Чтобы дети были под присмотром родителей. Я всегда говорю: Мамы! Дети важнее загара! Если мы видим, что нарушения систематические у одного и того же человека, обычно доставляем на спасательную станцию, и там уже вызываем сотрудников милиции», – сказал водолаз спасательной станции Цнянского водохранилища Сергей Амбражей.

Вода еще не прогрелась, отдыхающих на пляжах немного. В основном загорают или прогуливаются.

«Бываю пару раз в неделю Мне как-то это рядом с домом очень нравится. Нет, я как-то не купаюсь тут особо. Загораю так, гуляю, на велосипеде катаюсь», – поделилась отдыхающая Наталья.

«Я два дня только здесь, приехала из Крыма. Вот вышла с внуками прогуляться. Здесь чище и все сделано для людей. Для людей, для детей, для взрослых. Очень комфортно», – добавила отдыхающая Аиши.

Новые кабинки, беседки, шезлонги, детские площадки. К купальному сезону пляжи обновили. Акцент на безопасности и комфорте.

«Оборудование, которое аварийное, меняется ежегодно. Что-то приносим всегда новое, интересное. В этом году, например, было установлено более 600 единиц такого оборудования», – рассказал генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой» Александр Ермолович.

За качеством воды следит санэпидемстанция. Проверки – каждую неделю. Купаться запрещают в водоемах с опасными бактериями. Чаще всего это кишечная палочка.

«В принципе, посидеть возле воды – пожалуйста. Но, чтобы люди не лезли в воду, чтобы люди не подвергали себя опасности, заражению различного рода заболеваний. Мы готовим соответствующие документы, и на данных районах ограничивается купание», – отметил врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены минского центра гигиены и эпидемиологии Вадим Михайловский.

В этом году в Минске можно купаться в 23-х местах. Все эти пляжи уже прошли проверки. И готовы к наплыву отдыхающих. Летом в Беларуси работают около полутора тысяч спасателей на воде.



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Теги: Минск
 
 
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На контроле безопасность водоемов, также устанавливают шезлонги и зонты, готовят детские площадки.
 
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