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Контрабандисты пытались вывезти через Беларусь 3,5 тонны бивней якутских мамонтов

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Группа контрабандистов пыталась вывезти из Беларуси 3,5 тонны бивней якутских мамонтов стоимостью почти два миллиона долларов, но была задержана местными пограничниками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета республики.

Злоумышленники направлялись в Литву. Они добывали бивни мамонтов в Якутии и вывозили их в США, страны Западной Европы и Южной Азии. Белорусское общество с ограниченной ответственностью закупало в России некондиционные бивни ископаемых животных, а также и качественные дорогие экземпляры, которые из РФ вывозить запрещено. Затем они их частично обрабатывали и, соблюдая процедуру таможенного оформления, реализовывали их затем в другие страны.

Чтобы обналичить средства в личных целях, преступники использовали мошенническую схему. Общество оформляло фиктивные документы на реставрацию бивней индивидуальными предпринимателями, а работы выполняли сами. В итоге компания не уплатила налоги на общую сумму более 160 тыс. белорусских рублей (4,4 млн российских). Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за налоговое мошенничество.

Чтобы уклониться от налогов, преступники создали в нескольких странах ряд аффилированных компаний. Между тем, вывоз костей ископаемых животных с таможенной территории Евразийского экономического союза регулируется соответствующим положением, согласно которому для таких действий требуется разрешительный документ, выданный компетентным органом.

Ранее сообщалось, что гражданка Китая пыталась вывезти из Петербурга бивни мамонта. Груз обнаружили перед вылетом рейса из Санкт-Петербурга.



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Злоумышленники направлялись в Литву. Они не только нарушили российское законодательство о запрете на вывоз бивней, но и белорусское – об уплате налогов.
 
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