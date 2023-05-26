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Контрабандисты пытались вывезти через Беларусь 3,5 тонны бивней якутских мамонтов
26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Группа контрабандистов пыталась вывезти из Беларуси 3,5 тонны бивней якутских мамонтов стоимостью почти два миллиона долларов, но была задержана местными пограничниками, сообщает
Злоумышленники направлялись в Литву. Они добывали бивни мамонтов в Якутии и вывозили их в США, страны Западной Европы и Южной Азии. Белорусское общество с ограниченной ответственностью закупало в России некондиционные бивни ископаемых животных, а также и качественные дорогие экземпляры, которые из РФ вывозить запрещено. Затем они их частично обрабатывали и, соблюдая процедуру таможенного оформления, реализовывали их затем в другие страны.
Чтобы уклониться от налогов, преступники создали в нескольких странах ряд аффилированных компаний. Между тем, вывоз костей ископаемых животных с таможенной территории Евразийского экономического союза регулируется соответствующим положением, согласно которому для таких действий требуется разрешительный документ, выданный компетентным органом.
Ранее сообщалось, что
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Злоумышленники направлялись в Литву. Они не только нарушили российское законодательство о запрете на вывоз бивней, но и белорусское – об уплате налогов.
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