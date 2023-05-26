Контрабандисты пытались вывезти через Беларусь 3,5 тонны бивней якутских мамонтов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Группа контрабандистов пыталась вывезти из Беларуси 3,5 тонны бивней якутских мамонтов стоимостью почти два миллиона долларов, но была задержана местными пограничниками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета республики.

Злоумышленники направлялись в Литву. Они добывали бивни мамонтов в Якутии и вывозили их в США, страны Западной Европы и Южной Азии. Белорусское общество с ограниченной ответственностью закупало в России некондиционные бивни ископаемых животных, а также и качественные дорогие экземпляры, которые из РФ вывозить запрещено. Затем они их частично обрабатывали и, соблюдая процедуру таможенного оформления, реализовывали их затем в другие страны.