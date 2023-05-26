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Погода в СНГ: на юге Беларуси поспела клубника, жителей Казахстана одолела мошкара

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на юге Беларуси поспела клубника, жителей Казахстана одолела мошкара
 МТРК «Мир»

В Москве к воскресенью похолодает на 10 градусов – до плюс 17-ти. Ожидаются кратковременные дожди. Сегодня в российской столице без осадков, плюс 26. А какой прогноз дают синоптики стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки зарегистрированы в высокогорном Мургабском районе. В нем мало населенных пунктов. Информации о разрушениях нет.

Жителей юга республики спасатели предупреждают об угрозе селей. Из-за осадков в реках Ехсу, Кызылсу и стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, прогнозируется подъем уровня воды. Это может привести к камнепадам и оползням. Спасатели просят граждан воздержаться от походов в горы.

Казахстан

Жара во всех регионах Казахстана. На западе, севере и востоке страны температура воздуха плюс 30 и выше. На юге прохладнее. В Алматы 23 градуса тепла. Ожидается дождь с грозой. Но непогода – не главная напасть. Жители южной столицы жалуются на мошкару и тлю. Насекомые залетают в глаза, рот, садятся на одежду, а тля вредит деревьям. Эксперты объяснили: весной погода была влажной, вот вредители и смогли так размножиться. При этом биологическая обработка от насекомых проводилась во всех районах города с середины апреля. Теперь жители сомневаются в ее эффективности.

Беларусь

В Минске плюс 24 и солнечно. В некоторых областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Но это не помешает сбору урожая. На юге Беларуси поспела клубника. Больше всего ягод по традиции в деревне Дворец Брестской области. Там выращиванием занимаются десятки фермеров. Сорта разные: «азия», «роксана», «альба». Сейчас на столичных рынках за килограмм клубники придется отдать около 15-ти белорусских рублей. Это приблизительно 400 российских. Но в разгар сезона цены упадут.

Армения

По всей Армении сегодня дожди, а в некоторых районах грозы. Осадки будут идти до конца недели. В последний день перед выходными синоптики обещают жару, местами до плюс 30. Не очень повезло выпускникам. Сегодня в школах страны проходят последние звонки.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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