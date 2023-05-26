Погода в СНГ: на юге Беларуси поспела клубника, жителей Казахстана одолела мошкара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Москве к воскресенью похолодает на 10 градусов – до плюс 17-ти. Ожидаются кратковременные дожди. Сегодня в российской столице без осадков, плюс 26. А какой прогноз дают синоптики стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки зарегистрированы в высокогорном Мургабском районе. В нем мало населенных пунктов. Информации о разрушениях нет.