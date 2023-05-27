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Ученые Союзного государства обсудили новые проекты

27.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые Союзного государства обсудили новые проекты
 МТРК «Мир»

Беларусь и Россия активно формируют единое научно-технологическое пространство. Об этом на встрече ученых двух стран заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает «МИР 24».

Акцент сделан на создание спутников и программное обеспечение промышленности. Сейчас в списке перспективных проектов порядка 20-и новых программ. Среди них – микроэлектроника и развитие компонентной базы.

«Курчатовский институт предложил особую программу включенности ученых Беларуси, прежде всего, в работу на реакторе ПИК в Гатчине. На всех тех площадках фундаментальных научных исследований. Это ради прикладной включенности исследователей в реальные сектора экономики, чтобы программы по импортозамещению, обеспечению должного уровня конкурентоспособности делали только вместе», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Сейчас обострились санкции зарубежных недружественных стран. И мы должны добиться своего полного обеспечения в плане и научной безопасности, и интеллектуальной безопасности. В области фармации мы смогли добиться, обеспечить наш синтез и получить наиболее конкурентные и востребованные виды продукции и фармпрепаратов», – заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Усилиями ученых запущены проекты в сфере космоса, электроники, медицины, машиностроения и сельского хозяйства. По словам Мезенцева, реализованы 82 программы на сумму свыше 50-и миллиардов российских рублей.



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Сейчас в списке перспективных проектов порядка 20-и новых программ.
 
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