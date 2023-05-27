Ученые Союзного государства обсудили новые проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Беларусь и Россия активно формируют единое научно-технологическое пространство. Об этом на встрече ученых двух стран заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает «МИР 24».



Акцент сделан на создание спутников и программное обеспечение промышленности. Сейчас в списке перспективных проектов порядка 20-и новых программ . Среди них – микроэлектроника и развитие компонентной базы.

«Курчатовский институт предложил особую программу включенности ученых Беларуси, прежде всего, в работу на реакторе ПИК в Гатчине. На всех тех площадках фундаментальных научных исследований. Это ради прикладной включенности исследователей в реальные сектора экономики, чтобы программы по импортозамещению, обеспечению должного уровня конкурентоспособности делали только вместе», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Сейчас обострились санкции зарубежных недружественных стран. И мы должны добиться своего полного обеспечения в плане и научной безопасности, и интеллектуальной безопасности. В области фармации мы смогли добиться, обеспечить наш синтез и получить наиболее конкурентные и востребованные виды продукции и фармпрепаратов», – заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.



Усилиями ученых запущены проекты в сфере космоса, электроники, медицины, машиностроения и сельского хозяйства. По словам Мезенцева, реализованы 82 программы на сумму свыше 50-и миллиардов российских рублей.