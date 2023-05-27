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Ученые Союзного государства обсудили новые проекты
27.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Беларусь и Россия активно формируют единое научно-технологическое пространство. Об этом на встрече ученых двух стран заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает «МИР 24».
«Сейчас обострились санкции зарубежных недружественных стран. И мы должны добиться своего полного обеспечения в плане и научной безопасности, и интеллектуальной безопасности. В области фармации мы смогли добиться, обеспечить наш синтез и получить наиболее конкурентные и востребованные виды продукции и фармпрепаратов», – заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
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Сейчас в списке перспективных проектов порядка 20-и новых программ.
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