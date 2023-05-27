Первый биотехнологический форум Союзного государства в Минске: ставка на инновации и импортозамещение

«Практически все ингредиенты, которые необходимы для наших продуктов, нам приходилось закупать за границей. Это и Китай, и европейские страны, и даже Мексика, и Чили, и много других стран, и то, что в Беларуси появилось это предприятие, которое производит на самом деле одни из самых дорогостоящих продуктов. Это очень важно», – сообщил директор предприятия по производству комбикормов для животных Максим Сазонов.

Большую часть продукции предприятие поставляет в Россию. На форуме представители десятков компаний страны-партнера. Есть те, кто уже сотрудничает с корпорацией, некоторые только приехали за выгодными контрактами.

«Не только России интересны наши разработки, но и нам крайне важен и интересен рынок Российской Федерации как основной потребитель, в том числе и этой продукции. Россия тоже думает о том, чтобы где-то в каком-то из регионов построить похожий кластер биологической продукции», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

За десять месяцев работы здесь переработали 700 тысяч тонн зерна. Помогает в этом элеватор с высокой вместимостью. Он в два раза больше, чем некогда самый большой в Советском Союзе.



Сегодня в белорусской биотехнологической корпорации 16 заводов. Предприятия новые, начали работу летом 2022 года.