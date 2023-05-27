Первый биотехнологический форум Союзного государства в Минске: ставка на инновации и импортозамещение

В Беларуси проходит первый биотехнологический форум Союзного государства. Площадкой стала Национальная биотехнологическая корпорация. В Минск приехали представители десятков российских компаний, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Здесь от зернышка пшеницы не остается ни грамма. На производстве нет отходов, все перерабатывают. На выходе комбикорма для скота, птиц, рыб. И главное – аминокислоты. Их в мире делают считанные заводы.
«Продукция крайне востребована, мы кушать хотим всегда, поэтому кормопроизводство всегда будет актуально, аминокислоты тоже, витамины и следующая линейка нашей продукции. Следующая очередь, конечно, это наша перспектива. В Российской Федерации вырабатывается только одна аминокислота – лизин-сульфат, а мы вырабатываем и моногидрохлорид, и треонин, и триптофан», – сказала директор по экономике и финансам Белорусской национальной биотехнологической корпорации Василина Ахрамович.
Но в биотехнологиях страны не соревнуются, а сотрудничают. Для Союзного государства предприятие импортозамещающее. Европейские производители с рынка ушли и освободили нишу. Например, России сейчас нужны корма для рыбы. В белорусских лабораториях их обогащают редкими добавками.
«Именно для атлантического лосося в линейке производства кормов считается один из самых сложных, потому что данной рыбе нужен корм с высоким протеином и высокой жирностью. Для кормления нашей рыбы выработали определенную схему работы, технологию, рецептуру и с июля месяца прошлого года мы уже получили готовой продукции порядка 15-ти тысяч тонн»,- отметил директор компании по выращиванию рыбы Павел Тихонов.
«Практически все ингредиенты, которые необходимы для наших продуктов, нам приходилось закупать за границей. Это и Китай, и европейские страны, и даже Мексика, и Чили, и много других стран, и то, что в Беларуси появилось это предприятие, которое производит на самом деле одни из самых дорогостоящих продуктов. Это очень важно», – сообщил директор предприятия по производству комбикормов для животных Максим Сазонов.
Большую часть продукции предприятие поставляет в Россию. На форуме представители десятков компаний страны-партнера. Есть те, кто уже сотрудничает с корпорацией, некоторые только приехали за выгодными контрактами.
«Не только России интересны наши разработки, но и нам крайне важен и интересен рынок Российской Федерации как основной потребитель, в том числе и этой продукции. Россия тоже думает о том, чтобы где-то в каком-то из регионов построить похожий кластер биологической продукции», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.
За десять месяцев работы здесь переработали 700 тысяч тонн зерна. Помогает в этом элеватор с высокой вместимостью. Он в два раза больше, чем некогда самый большой в Советском Союзе.
Сегодня в белорусской биотехнологической корпорации 16 заводов. Предприятия новые, начали работу летом 2022 года.