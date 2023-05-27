Как продвигать бизнес через соцсети и применять искусственный интеллект в продажах, обсудили в Минске

Лекторы конференции – маркетологи, таргетологи, блогеры, лидеры мнений. Среди вопросов, которые волновали слушателей, один из главных – как масштабировать свой бизнес в интернете и успеть за спросом.

«Растет не только аудитория, растет и время, проводимое людьми в сети Интернет, и, соответственно, бизнес должен идти за своей аудиторией. Но идти вслепую это совершенно контрпродуктивно. Нужно знать методики, подходы, стратегии», – отметил организатор серии международных цифровых конференций Сергей Кузьменко.

IT-разработчики рассказали, как искать новые рынки сбыта с помощью информации с GPS-приложений и онлайн-карт.

«Мы можем понимать, где человек ищет тот или иной товар, ту или иную услугу, где больше всего сконцентрировано конкурентов в бизнесе, либо, наоборот, есть свободные ниши», – пояснила маркетолог международной IT-компании по разработке карт для удобной жизни в городе Дарина Михалевич.

Предложили на конференции и необычные подходы в рекламе, например, использовать юмор и мемы. А маркетологи показали, как использовать нейросети в продажах.