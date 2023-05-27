Как продвигать бизнес через соцсети и применять искусственный интеллект в продажах, обсудили в Минске

Число подписчиков растет, а лайков становится больше. Белорусские аккаунты стали вдвое активнее по сравнению с прошлым годом. Этими результатами и новыми идеями для продвижения бизнеса в соцсетях поделились сегодня участники международной конференции в Минске. О своем опыте рассказали и гости из России. Белорусское представительство телекомпании «Мир» выступило инфопартнером, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Российские аналитики приехали на конференцию с новым сервисом для белорусских бизнесменов. С ним изучать активность в своем профиле в соцсетях специалисту станет легче.
«Он может исследовать свою страничку детально, свой контент, как он изменялся, какие посты самые лучшие, сравнивать себя с конкурентами. Кроме того, разработка последней недели – это то, что мы можем посмотреть прямо по своему узкому сегменту», – сказал представитель российского сервиса аналитики социальных сетей Людмила Евстифеева.
Лекторы конференции – маркетологи, таргетологи, блогеры, лидеры мнений. Среди вопросов, которые волновали слушателей, один из главных – как масштабировать свой бизнес в интернете и успеть за спросом.
«Растет не только аудитория, растет и время, проводимое людьми в сети Интернет, и, соответственно, бизнес должен идти за своей аудиторией. Но идти вслепую это совершенно контрпродуктивно. Нужно знать методики, подходы, стратегии», – отметил организатор серии международных цифровых конференций Сергей Кузьменко.
IT-разработчики рассказали, как искать новые рынки сбыта с помощью информации с GPS-приложений и онлайн-карт.
«Мы можем понимать, где человек ищет тот или иной товар, ту или иную услугу, где больше всего сконцентрировано конкурентов в бизнесе, либо, наоборот, есть свободные ниши», – пояснила маркетолог международной IT-компании по разработке карт для удобной жизни в городе Дарина Михалевич.
Предложили на конференции и необычные подходы в рекламе, например, использовать юмор и мемы. А маркетологи показали, как использовать нейросети в продажах.
За последние десять лет количество пользователей интернета в Беларуси выросло в два раза. Онлайн сейчас больше 85% белорусов. И почти у половины из них есть аккаунты в соцсетях.