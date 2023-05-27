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Лесные пожары в Турции помогут тушить специалисты из Беларуси
27.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели на вертолете Ми-8 прибыли в Турцию для участия в тушении лесных пожаров, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в субботу.
В 2022 году в тушении пожаров на территории Турции участвовали два вертолета Ми-8 и один Ми-26 МЧС Беларуси. В общей сложности они выполнили 265 вылетов с общим налетом в 460 часов и сбросили на очаги возгорания 4,8 тыс. тонн воды. Белорусские специалисты помогали бороться с крупными лесными пожарами в районах Аланьи, Антальи, Измира, Каша, Мармариса и Сеферихисара.
Ранее стало известно, что
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Вертолет Ми-8 МЧС Республики Беларусь и спасатели прибыли в страну для оказания помощи.
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