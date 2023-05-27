Лесные пожары в Турции помогут тушить специалисты из Беларуси

В 2022 году в тушении пожаров на территории Турции участвовали два вертолета Ми-8 и один Ми-26 МЧС Беларуси. В общей сложности они выполнили 265 вылетов с общим налетом в 460 часов и сбросили на очаги возгорания 4,8 тыс. тонн воды. Белорусские специалисты помогали бороться с крупными лесными пожарами в районах Аланьи, Антальи, Измира, Каша, Мармариса и Сеферихисара.

Ранее стало известно, что пожар, который возник 18 мая на крупнейшей свалке в Ереване, ликвидирован . По данным мэрии города, огонь распространялся по всему периметру полигона, охватив площадь порядка 20 гектаров.