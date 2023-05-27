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Лесные пожары в Турции помогут тушить специалисты из Беларуси

27.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели на вертолете Ми-8 прибыли в Турцию для участия в тушении лесных пожаров, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в субботу.

«Сегодня экипаж белорусских спасателей на вертолете Ми-8 прибыл в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров», – отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что решение об отправке вертолета с группой специалистов было принято президентом страны Александром Лукашенко.

В 2022 году в тушении пожаров на территории Турции участвовали два вертолета Ми-8 и один Ми-26 МЧС Беларуси. В общей сложности они выполнили 265 вылетов с общим налетом в 460 часов и сбросили на очаги возгорания 4,8 тыс. тонн воды. Белорусские специалисты помогали бороться с крупными лесными пожарами в районах Аланьи, Антальи, Измира, Каша, Мармариса и Сеферихисара.

Ранее стало известно, что пожар, который возник 18 мая на крупнейшей свалке в Ереване, ликвидирован. По данным мэрии города, огонь распространялся по всему периметру полигона, охватив площадь порядка 20 гектаров.



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Вертолет Ми-8 МЧС Республики Беларусь и спасатели прибыли в страну для оказания помощи.
 
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