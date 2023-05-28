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Удешевление кредитов, ошибки руководителей и успешный сервис сквозь неудачи: новости бизнеса за 22-28 мая 2023 года

28.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Удешевление кредитов, ошибки руководителей и успешный сервис сквозь неудачи: новости бизнеса за 22-28 мая 2023 года

Big data в бизнесе, дизайн из черепов животных и возможности метавселенных. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 31 мая 2023 года Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых. В свою очередь, ставка по кредиту овернайт снижается с 11% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых. Напомним, что это уже пятое снижение ключевой ставки с начала года. В прошлый раз Нацбанк пересматривал этот показатель 2 мая.

Полезное для бизнеса

Современный мир переживает бум технологий Big data. С этим трудно спорить, зная что большие данные уже меняют жизнь в нашей столице. В 2022 году компания МТС совместно с Минскградо впервые в отечественной практике реализовала масштабный проект по аналитике передвижений более 1 млн человек. Результаты исследований помогут оптимизировать транспортную систему столицы и избежать инвестиционных ошибок при городском планировании будущего. «Про бизнес» пообщался с представителями компаний, чтобы узнать, как новые технологии уже помогают людям и какой потенциал открывается для бизнеса.

«Если у вас проблемы, не волнуйтесь. Это значит, что вы в хорошей компании, среди живых. Если же вы убеждены, что у вас все замечательно, то ваша главная проблема в том, что вы не осознаете свои проблемы. При решении проблемы всегда начинайте с чистого листа», — с такой цитаты Ицхака Адизеса начал свое выступление на выездной встрече Клуба Про бизнес в Витебске генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко. Он рассказал, почему в бизнесе часто происходит разрыв между целями и полученным результатом, и дал основанные на собственном опыте советы, как все исправить.

«Очень хочется вырасти в управленца, а тебе 20 лет и ты знаешь о менеджменте лишь в теории? Что делать? Загуглить!», — так считает психолог когнитивно-поведенческой терапии Кристина Середа. Она подрабатывала с 15 лет на биржах фриланса, а в 18 — устроилась на первую работу в продажи. Потом у нее был очень интересный опыт в маркетинге, который и привел ее к новой профессии. А по пути она поняла свои ошибки как руководителя. Читайте историю пробивной девушки.

Истории бизнеса

Дизайнер Марьяна Русакович занимается не совсем обычным ремеслом. Она обрабатывает черепа животных и превращает их в декор для интерьеров. Ремесленница рассказала «Про бизнес», как пришла к такому необычному делу, почему хочет работать на себя и что мешает в развитии и росте прибыли.

Две неудачные попытки, депрессия, а потом успешный старт и годовой оборот в 1 миллион долларов. Так можно кратко описать историю создания сервиса доставки еды «Пропорция». Читайте подробности тут.

Необычное для бизнеса

Развитие технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности открывает для бизнеса множество возможностей. Правда, пока далеко не все понимают, в чем может быть их реальная коммерческая выгода. Многие «играются» с технологиями, но не использует их всерьез. Со-основатель и директор компании «AR Generation» Кирилл Сидорчук решил исправить эту ситуацию. Вместе с партнерами IT-предприниматель с белорусскими корнями занялся разработкой приложения MagiScan 3D, которое позволяет за несколько минут создать 3D-модель любого реального объекта и отправить ее, например, в метавселенную. Есть и более прозаичное применение, но очень выгодное бизнесу. Первый партнерский кейс — это использование дополненной реальности в продаже недвижимости крупнейшего застройщика Северного Кипра Carrington group. «Про бизнес» поговорил с Кириллом об этом проекте и планах компании.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Big data в бизнесе, дизайн из черепов животных и возможности метавселенных. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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